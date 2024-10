Украинец Артем Довбик вышел на главную сцену церемонии награждения Золотого мяча-2024

Украинский 27-летний нападающий "Ромы" Артем Довбик вышел на главную сцену церемонии награждения Золотого мяча вместе со всеми номинантами, прибывшими в Париж.

Отметим, что Артем Довбик в голосовании на звание лучшего игрока занял итоговое 29-е место, как и его партнер по команде в "Роме" немецкий защитник Матс Хуммельс. В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром в чемпионате Испании, забив 24 гола в 36 матчах за "Жирону".

В соцсетях представили "семейное" фото всех претендентов на Золотой Мяч этого года, которые прибыли на церемонию.

All our nominees! Our very first family picture! #ballondor #ballondor @championsleague @UWCL pic.twitter.com/qANnNjvES0