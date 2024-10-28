  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Украинец Артем Довбик вышел на главную сцену церемонии награждения Золотого мяча-2024

Общие новости

Украинский нападающий среди лучших игроков мира

Украинец Артем Довбик вышел на главную сцену церемонии награждения Золотого мяча-2024

Фото - France Football - Ballon d'Or

Новина українською

Украинский 27-летний нападающий "Ромы" Артем Довбик вышел на главную сцену церемонии награждения Золотого мяча вместе со всеми номинантами, прибывшими в Париж.

Читайте такжеАртем Довбик со своей женой появился на красной дорожке. Видео с церемонии награждения Золотого мяча-2024

Отметим, что Артем Довбик в голосовании на звание лучшего игрока занял итоговое 29-е место, как и его партнер по команде в "Роме" немецкий защитник Матс Хуммельс. В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром в чемпионате Испании, забив 24 гола в 36 матчах за "Жирону".

В соцсетях представили "семейное" фото всех претендентов на Золотой Мяч этого года, которые прибыли на церемонию.

По теме
yellow-arrow
Бонмати: Спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было
yellow-arrow
Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
yellow-arrow
С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024
Золотой мяч Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ballon d'Or
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости