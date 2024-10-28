Родри - о Золотом мяче: Я ничего не знаю

Сегодня вечером, 28 октября, в Париже состоится церемония вручения "Золотого мяча". France Football объявит имя футболиста, который признан лучшим в 2024 году.

Главный претендент на эту награду полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился своими ожиданиями: