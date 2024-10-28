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Родри - о Золотом мяче: Я ничего не знаю

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Хавбек Ман Сити поделился своими мыслями

Родри - о Золотом мяче: Я ничего не знаю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня вечером, 28 октября, в Париже состоится церемония вручения "Золотого мяча". France Football объявит имя футболиста, который признан лучшим в 2024 году.

Главный претендент на эту награду полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился своими ожиданиями:

"Я ничего не знаю, посмотрим, что будет сегодня вечером", сказал игрок.

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Золотой мяч Манчестер Сити Родри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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