Родри - о Золотом мяче: Я ничего не знаю
Хавбек Ман Сити поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня вечером, 28 октября, в Париже состоится церемония вручения "Золотого мяча". France Football объявит имя футболиста, который признан лучшим в 2024 году.
Главный претендент на эту награду полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился своими ожиданиями:
"Я ничего не знаю, посмотрим, что будет сегодня вечером", сказал игрок.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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