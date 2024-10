Золотой мяч-2024. Вундеркинд из Барселоны забрал приз лучшему молодому игроку

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Кроме "большого" приза был вручен и "Копа Трофи" - приз лучшему молодому игроку 2024 года.

Обладателем приза ожидаемо стал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Интересно, что на сегодняшний день ему исполнилось 17 лет и 1 день.

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau