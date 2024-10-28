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Золотой мяч-2024. Вундеркинд из Барселоны забрал приз лучшему молодому игроку

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Золотой мяч-2024. Вундеркинд из Барселоны забрал приз лучшему молодому игроку

x.com/ballondor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Читайте такжеЦеремония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция

Кроме "большого" приза был вручен и "Копа Трофи" - приз лучшему молодому игроку 2024 года.

Обладателем приза ожидаемо стал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Интересно, что на сегодняшний день ему исполнилось 17 лет и 1 день.

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Золотой мяч Барселона Ламин Ямаль
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1 голосов
Комментарии
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 22:34
Будущий обладатель Золотого мяча. Поздравляем!
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3
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Комментарии 4
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 22:34
Будущий обладатель Золотого мяча. Поздравляем!
Ответить
3
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.10.2024 в 23:06
По губам тобі х@єм, пархатий !
Ответить
0
3
avatar
MAGA KING
28.10.2024 в 22:16
Заслужил, поздравляем!!
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3
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.10.2024 в 23:06
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0
3

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