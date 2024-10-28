Золотой мяч-2024. Вундеркинд из Барселоны забрал приз лучшему молодому игроку
Ожидаемо
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Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.
Кроме "большого" приза был вручен и "Копа Трофи" - приз лучшему молодому игроку 2024 года.
Обладателем приза ожидаемо стал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.
Интересно, что на сегодняшний день ему исполнилось 17 лет и 1 день.
Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
1️⃣ Yamal Lamine
2️⃣ Güler Arda
3️⃣ Mainoo Kobbie
4️⃣ Savinho
5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m
Lamine Yamal, Kopa Trophy 2024 ????#UCL | #ballondor pic.twitter.com/KgHmSCSaAm— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2024
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