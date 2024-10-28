Ламин Ямал посвятил победу в Копа Трофи всем, кто его поддерживал
Вингер поделился своими эмоциями
x.com/ballondor
Талантливый игрок "Барселоны" Ламин Ямаль
Вингер испанского клуба поделился своими эмоциями:
"Для меня - это гордость получить этот трофей. Я посвящаю этот приз своей маме, бабушке, команде, тренерам. Это для тех, кто поддерживал меня", - сказал молодой игрок.
????#UCL | #ballondor pic.twitter.com/P6EeGEwLzX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Церемония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция
- "В ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя". Динамо имело два предложения по Биловару
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн