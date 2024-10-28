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Ламин Ямал посвятил победу в Копа Трофи всем, кто его поддерживал

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Вингер поделился своими эмоциями

Ламин Ямал посвятил победу в Копа Трофи всем, кто его поддерживал

x.com/ballondor

Новина українською

Талантливый игрок "Барселоны" Ламин Ямаль получил "Копа Трофи" - приз лучшему молодому игроку 2024 года.

Вингер испанского клуба поделился своими эмоциями:

"Для меня - это гордость получить этот трофей. Я посвящаю этот приз своей маме, бабушке, команде, тренерам. Это для тех, кто поддерживал меня", - сказал молодой игрок.

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Барселона Копа Трофи Ламин Ямаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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