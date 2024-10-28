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Тони Кроос красноречиво отреагировал на церемонию награждения Золотого мяча-2024

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Бывший игрок Реала опубликовал вполне понятное сообщение в соцсетях

Тони Кроос красноречиво отреагировал на церемонию награждения Золотого мяча-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный Тони Кроос, который этим летом завершил футбольную карьеру, красноречиво отреагировал на церемонию награждения Золотого мяча-2024, опубликовав вполне понятное сообщение в соцсетях в поддержку своего бывшего партнера по команде и одного из фаворитов на победу в главной номинации.

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Тони Кроос решил поддержать Винисиуса Жуниора во время церемонии вручения Золотого мяча. Однако ранее Кроос рассказал, что Родри из "Манчестер Сити" может выиграть Золотой мяч в этом году. Также добавим, что до сегодняшнего утра, 28 октября, главным претендентом на престижную индивидуальную награду оставался Винисиус Жуниор, но в сети появилась другая информация.

Тони Кроос выложил только две фотографии, подписав собственное сообщение в Инстаграм двумя словами "The best" (что в переводе с английского — лучший), обращенные в адрес Винисиуса Жуниора.

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Тони Кроос Золотой мяч Винисиус Жуниор
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Источник:
Інстаграм Тоні Крооса
Опубликовал: Андрей Журба
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