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Золотой мяч-2024. Двое нападающих неожиданно разделили награду имени Герда Мюллера

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Неожиданное решение от организаторов церемонии награждения

Золотой мяч-2024. Двое нападающих неожиданно разделили награду имени Герда Мюллера

Фото: Imago

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В этом году сразу двое игроков разделили награду имени Герда Мюллера, которая вручается лучшему бомбардиру по итогам прошлого сезона.

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Во время церемонии вручения престижной награды, которая проходит в театре "Шатле" в Париже были названы обладатели награды имени Герда Мюллера — приз лучшему бомбардиру по итогам сезона 2023/24.

Сразу два нападающих — Харри Кейн и Килиан Мбаппе были названы победителями в этой номинации, разделив награду. Однако на главную сцену забрать приз вышел только нападающий мюнхенской "Баварии" 31-летний Харри Кейн, который также является капитаном сборной Англии.

Отметим, что Килиан Мбаппе, как и все остальные представители мадридского "Реала" отказались от того, чтобы присутствовать на этой церемонии из-за бойкота в связи с поддержкой Винисиуса Жуниора.

Добавим, что оба игрока закончили прошлый сезон с 52 забитыми голами во всех турнирах.

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Источник:
Ballon d'Or
Опубликовал: Андрей Журба
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