Золотой мяч-2024. Двое нападающих неожиданно разделили награду имени Герда Мюллера
Неожиданное решение от организаторов церемонии награждения
Фото: Imago
В этом году сразу двое игроков разделили награду имени Герда Мюллера, которая вручается лучшему бомбардиру по итогам прошлого сезона.
Во время церемонии вручения престижной награды, которая проходит в театре "Шатле" в Париже были названы обладатели награды имени Герда Мюллера — приз лучшему бомбардиру по итогам сезона 2023/24.
Сразу два нападающих — Харри Кейн и Килиан Мбаппе были названы победителями в этой номинации, разделив награду. Однако на главную сцену забрать приз вышел только нападающий мюнхенской "Баварии" 31-летний Харри Кейн, который также является капитаном сборной Англии.
Отметим, что Килиан Мбаппе, как и все остальные представители мадридского "Реала" отказались от того, чтобы присутствовать на этой церемонии из-за бойкота в связи с поддержкой Винисиуса Жуниора.
Добавим, что оба игрока закончили прошлый сезон с 52 забитыми голами во всех турнирах.
Harry Kane ???? Kylian Mbappé— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️????
Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF
Популярное сейчас
- Церемония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция
- Все к этому шло. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium