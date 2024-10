Золотой мяч-2024. Двое нападающих неожиданно разделили награду имени Герда Мюллера

В этом году сразу двое игроков разделили награду имени Герда Мюллера, которая вручается лучшему бомбардиру по итогам прошлого сезона.

Во время церемонии вручения престижной награды, которая проходит в театре "Шатле" в Париже были названы обладатели награды имени Герда Мюллера — приз лучшему бомбардиру по итогам сезона 2023/24.

Сразу два нападающих — Харри Кейн и Килиан Мбаппе были названы победителями в этой номинации, разделив награду. Однако на главную сцену забрать приз вышел только нападающий мюнхенской "Баварии" 31-летний Харри Кейн, который также является капитаном сборной Англии.

Отметим, что Килиан Мбаппе, как и все остальные представители мадридского "Реала" отказались от того, чтобы присутствовать на этой церемонии из-за бойкота в связи с поддержкой Винисиуса Жуниора.

Добавим, что оба игрока закончили прошлый сезон с 52 забитыми голами во всех турнирах.

Harry Kane ???? Kylian Mbappé



They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️????



Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF