Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Кроме "большого" приза был вручен и отдельный приз лучшему вратарю, "Приз Яшина".

На этот трофей претендовал и украинский кипер "Реала" Андрей Лунин, однако лучшим вратарем 2024 года был признан второй год подряд вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Лунин по итогам голосования занял 3-е место.

Напомним, что Лунин в составе "Реала" не приехал на церемонию. Делегация мадридского клуба на гала-концерт не прибыла, узнав, что приз лучшему игроку не достанется его представителям. По слухам, награду лучшему игроку заберет Родри из "Манчестер Сити".