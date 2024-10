Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Кроме "большого" приза был вручен и отдельный приз лучшему вратарю, "Приз Яшина".

На этот трофей претендовал и украинский кипер "Реала" Андрей Лунин, однако лучшим вратарем 2024 года был признан второй год подряд вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Лунин по итогам голосования занял 3-е место.

Напомним, что Лунин в составе "Реала" не приехал на церемонию. Делегация мадридского клуба на гала-концерт не прибыла, узнав, что приз лучшему игроку не достанется его представителям. По слухам, награду лучшему игроку заберет Родри из "Манчестер Сити".

EMILIANO MARTINEZ IS THE 2024 YACHINE TROPHY WINNER! Argentina goalkeeper extends his reign! #TrophéeYachine #ballondor @AVFCOfficial @championsleague pic.twitter.com/lpykGx38zV