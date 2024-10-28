Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина
Второй год подряд приз Яшина взял Эмилиано Мартинес
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Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.
Кроме "большого" приза был вручен и отдельный приз лучшему вратарю, "Приз Яшина".
На этот трофей претендовал и украинский кипер "Реала" Андрей Лунин, однако лучшим вратарем 2024 года был признан второй год подряд вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
Лунин по итогам голосования занял 3-е место.
Напомним, что Лунин в составе "Реала" не приехал на церемонию. Делегация мадридского клуба на гала-концерт не прибыла, узнав, что приз лучшему игроку не достанется его представителям. По слухам, награду лучшему игроку заберет Родри из "Манчестер Сити".
EMILIANO MARTINEZ IS THE 2024 YACHINE TROPHY WINNER! Argentina goalkeeper extends his reign! #TrophéeYachine #ballondor @AVFCOfficial @championsleague pic.twitter.com/lpykGx38zV— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! ????— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
1️⃣ Martínez Emiliano
2️⃣ Simón Unai
3️⃣ Lunin Andriy
4️⃣ Donnarumma Gianluigi
5️⃣ Maignan Mike
6️⃣ Sommer Yann
7️⃣ Mamardashvili Giorgi
8️⃣ Costa Diogo
9️⃣ Williams Ronwen
1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO
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