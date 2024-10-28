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Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина

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Второй год подряд приз Яшина взял Эмилиано Мартинес

Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина

x.com/ballondor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Кроме "большого" приза был вручен и отдельный приз лучшему вратарю, "Приз Яшина".

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На этот трофей претендовал и украинский кипер "Реала" Андрей Лунин, однако лучшим вратарем 2024 года был признан второй год подряд вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Лунин по итогам голосования занял 3-е место.

Напомним, что Лунин в составе "Реала" не приехал на церемонию. Делегация мадридского клуба на гала-концерт не прибыла, узнав, что приз лучшему игроку не достанется его представителям. По слухам, награду лучшему игроку заберет Родри из "Манчестер Сити".

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Аргентина Астон Вилла (Бирмингем) Золотой мяч Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эмилиано Мартинес
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
28.10.2024 в 23:10
Странное решение....мягко говоря
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
28.10.2024 в 23:10
Странное решение....мягко говоря
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