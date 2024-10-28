Харри Кейн поблагодарил Баварию после получения имени Герда Мюллера

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн поблагодарил свой клуб и партнеров по команде после того, как совместно с Килианом Мбаппе получил престижную награду имени Герда Мюллера.

"Спасибо "Бавария", всему персоналу, товарищам по команде за то, что помогли мне забить все голы, которые я забил". Читайте также Золотой мяч-2024. Двое нападающих неожиданно разделили награду имени Герда Мюллера

"Для меня честь получить эту награду от легенды клуба, большое спасибо", - добавил игрок.