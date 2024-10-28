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Харри Кейн поблагодарил Баварию после получения имени Герда Мюллера

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Нападающий совместно с Килианом Мбаппе получил престижную награду

Харри Кейн поблагодарил Баварию после получения имени Герда Мюллера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн поблагодарил свой клуб и партнеров по команде после того, как совместно с Килианом Мбаппе получил престижную награду имени Герда Мюллера.

"Спасибо "Бавария", всему персоналу, товарищам по команде за то, что помогли мне забить все голы, которые я забил".

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"Для меня честь получить эту награду от легенды клуба, большое спасибо", - добавил игрок.

Добавим, что забрать свой трофей вышел только Кейн, поскольку Мбаппе вместе с другими представителями "Реала" не явились на церемонию.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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