Харри Кейн поблагодарил Баварию после получения имени Герда Мюллера
Нападающий совместно с Килианом Мбаппе получил престижную награду
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн поблагодарил свой клуб и партнеров по команде после того, как совместно с Килианом Мбаппе получил престижную награду имени Герда Мюллера.
"Спасибо "Бавария", всему персоналу, товарищам по команде за то, что помогли мне забить все голы, которые я забил".
"Для меня честь получить эту награду от легенды клуба, большое спасибо", - добавил игрок.
Добавим, что забрать свой трофей вышел только Кейн, поскольку Мбаппе вместе с другими представителями "Реала"
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