Эмилиано Мартинес - о награде лучшему голкиперу: Я не считаю себя лучшим вратарем в мире
Эмилиано Мартинес второй раз подряд был признан лучшим голкипером года
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю по итогам прошлого сезона во время церемонии вручения Золотого мяча-2024 в Париже.
"Спасибо вам всем, для меня честь быть здесь снова. Я очень требователен по отношению к себе, поэтому я буду продолжать самосовершенствоваться. Я родом из маленького города, это всегда мотивирует меня. Я не считаю себя лучшим вратарем в мире, я вижу очень много замечательных вратарей каждую неделю. Я стремлюсь выигрывать трофеи с клубом и своей страной, они всегда важнее индивидуальных", — сказал Мартинес.
Второй год подряд приз Яшина получил 32-летний Эмилиано Мартинес.
Напомним, что за трофей лучшему голкиперу прошлого сезона претендовал и украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Вратарь сборной Украины занял третье место в голосовании на приз Яшина. В связи с отсутствием делегации "Реала" на нынешней церемонии вручения Золотого мяча, Лунин также не поехал в Париж.
"Астон Вилла", за которую играет Эмилиано Мартинес, поздравила своего голкипера со второй наградой подряд.
DIBU ???? pic.twitter.com/x3r3KcEETr— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 28, 2024
EMI MARTÍNEZ THE WORLD'S NUMBER ONE…— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 28, 2024
AGAIN ⭐️⭐️ pic.twitter.com/vWvB3ShhKQ
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