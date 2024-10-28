Лаутаро Мартинес - об Эмилиано Мартинесе: Он очень особенный, он победитель, а это важно в нашей команде

Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о своем соотечественнике, вратаре Эмилиано Мартинесе, который получил награду "Трофея Яшина".

"Он очень особенный, он победитель, а это важно в нашей команде. Он помогает молодым ребятам, которые приходят к нам тренироваться, всегда находит для них добрые слова, потому что он замечательный человек", - сказал Лаутаро.

Говоря о невероятных способностях Мартинеса отбивать пенальти, Мартинес признался, что трудно представить, кто бы мог его переиграть в этой лотерее.