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Представительница Барселоны второй год подряд взяла женский Золотой мяч

Общие новости

Айтана Бонмати - обладательница Золотого мяча-2024

Представительница Барселоны второй год подряд взяла женский Золотой мяч

x.com/ballondor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

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Кроме мужского приза был вручен и "Золотой мяч" лучшей футболистке 2024 года.

В итоге, лучшей футболисткой второй год подряд была признана испанка и представительница "Барселоны" Айтана Бонмати.

Напомним, что лучшим молодым игроком был признан Ламин Ямаль, а лучшим голкипером – Эмилиано Мартинес.

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Комментарии
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 23:56
Поздравляем!
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 23:56
Поздравляем!
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MAGA KING
28.10.2024 в 23:28
Молодец и тебя поздравляем!!
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