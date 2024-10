Представительница Барселоны второй год подряд взяла женский Золотой мяч

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Кроме мужского приза был вручен и "Золотой мяч" лучшей футболистке 2024 года.

В итоге, лучшей футболисткой второй год подряд была признана испанка и представительница "Барселоны" Айтана Бонмати.

Напомним, что лучшим молодым игроком был признан Ламин Ямаль, а лучшим голкипером – Эмилиано Мартинес.

AITANA BONMATI IS THE 2024 WOMEN’S BALLON D’OR!



Back-to-back winner, the Women's Ballon d'Or stays in Spain!



Congrats @AitanaBonmati ???????????? #ballondor @FCBfemeni @UWCL @weuro2025 pic.twitter.com/g4P1Lv5oIl