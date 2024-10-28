Представительница Барселоны второй год подряд взяла женский Золотой мяч
Айтана Бонмати - обладательница Золотого мяча-2024
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Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.
Кроме мужского приза был вручен и "Золотой мяч" лучшей футболистке 2024 года.
В итоге, лучшей футболисткой второй год подряд была признана испанка и представительница "Барселоны" Айтана Бонмати.
Напомним, что лучшим молодым игроком был признан Ламин Ямаль, а лучшим голкипером – Эмилиано Мартинес.
AITANA BONMATI IS THE 2024 WOMEN’S BALLON D’OR!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Back-to-back winner, the Women's Ballon d'Or stays in Spain!
Congrats @AitanaBonmati ???????????? #ballondor @FCBfemeni @UWCL @weuro2025 pic.twitter.com/g4P1Lv5oIl
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