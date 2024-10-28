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Бонмати: Спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было

Общие новости
Обновлено

Айтана поделилась своими мыслями

Бонмати: Спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было

x.com/ballondor

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати поделилась своими эмоциями после получения "Золотого мяча".

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"Большое спасибо за ваши аплодисменты. Я очень благодарна быть здесь, чтобы получить эту награду во второй раз.

Я всегда говорю, что это не то, чего можно достичь в одиночку, мне так повезло, что меня окружают замечательные игроки, которые помогают мне становиться лучше. Поэтому спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было, я также хочу поблагодарить мой клуб и Жуана Лапорти", сказала Бонмати.

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