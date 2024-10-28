Бонмати: Спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было
Айтана поделилась своими мыслями
x.com/ballondor
Футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати поделилась своими эмоциями после получения "Золотого мяча".
"Большое спасибо за ваши аплодисменты. Я очень благодарна быть здесь, чтобы получить эту награду во второй раз.
Я всегда говорю, что это не то, чего можно достичь в одиночку, мне так повезло, что меня окружают замечательные игроки, которые помогают мне становиться лучше. Поэтому спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было, я также хочу поблагодарить мой клуб и Жуана Лапорти", сказала Бонмати.
Natalie Portman ???? Aitana Bonmatí#ballondor pic.twitter.com/KeLs9hVCpw— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
>
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча
- Все к этому шло. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
- "В ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя". Динамо имело два предложения по Биловару
- Сборной России по футболу нашли "соперников" на ноябрьские спарринги. Один из них – на 183-м месте ФИФА
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн