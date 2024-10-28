Бонмати: Спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было

Футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати поделилась своими эмоциями после получения "Золотого мяча".

"Большое спасибо за ваши аплодисменты. Я очень благодарна быть здесь, чтобы получить эту награду во второй раз.

Я всегда говорю, что это не то, чего можно достичь в одиночку, мне так повезло, что меня окружают замечательные игроки, которые помогают мне становиться лучше. Поэтому спасибо моим партнершам по команде, потому что без них меня бы здесь не было, я также хочу поблагодарить мой клуб и Жуана Лапорти", сказала Бонмати.