Родри посвятил выигранный Золотой мяч всему испанскому футболу и фигуре полузащитника

Вчера состоялось награждение лучшего футболиста по результатам выступлений прошлого сезона. В итоге "Золотой мяч", не без скандала, выиграл полузащитник "Манчестер Сити" Родри, который опередил игроков "Реала" Винисиуса, Джуда Беллингема в борьбе за этот трофей. Для 28-летнего футболиста "горожан" это является особой наградой ввиду того, что он пропускает этот сезон из-за травмы крестообразных связок, и после получения "Золотого мяча" он рассказал кому именно посвящает этот приз.

"Очень особенный день для меня, моей семьи и моей страны. Сегодняшняя победа не для меня, а для испанского футбола, для многих игроков, которые ее не выиграли, но заслужили, таких, как [Андрес] Иньеста, Хави [Эрнандес], Икер [Касильяс], Серхио Бускетс и многие другие. Это для испанского футбола и фигуры полузащитника", - цитирует Родри BBC.

Напомним, что Родри в составе "Манчестер Сити" в прошлом сезоне выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также со сборной Испании стал победителем Евро-2024.