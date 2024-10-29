Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024

Вчера в Париже состоялось вручение "Золотого мяча-2024". Главную же футбольную индивидуальную награду получил полузащитник "Манчестер Сити" Родри, однако это событие больше запомнилось игнорированием представителей "Реала" этой церемонии, поскольку долгое время Винисиуса Жуниора считали главным фаворитом на этот приз. Бразилец не прошел мимо этого мероприятия и оставил сообщение сразу после его окончания.

"Я сделаю это в 10 раз больше, если придется. Они не готовы.", - написал Винисиус Жуниор в соцсети Х (Twitter).

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Реала" бразилец выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, где в целом он отметился 24 голами и 11 ассистами в 39 матчах. Относительно обладателя "Золотого мяча-2024" Родри, то он в составе "Манчестер Сити" выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также со сборной Испании стал победителем Евро-2024.