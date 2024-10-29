Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
Бразилец не упомянул в своем сообщении о победителе награды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в Париже состоялось вручение "Золотого мяча-2024". Главную же футбольную индивидуальную награду получил полузащитник "Манчестер Сити" Родри, однако это событие больше запомнилось игнорированием представителей "Реала" этой церемонии, поскольку долгое время Винисиуса Жуниора считали главным фаворитом на этот приз. Бразилец не прошел мимо этого мероприятия и оставил сообщение сразу после его окончания.
"Я сделаю это в 10 раз больше, если придется. Они не готовы.", - написал Винисиус Жуниор в соцсети Х (Twitter).
Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.— Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Реала" бразилец выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, где в целом он отметился 24 голами и 11 ассистами в 39 матчах. Относительно обладателя "Золотого мяча-2024" Родри, то он в составе "Манчестер Сити" выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также со сборной Испании стал победителем Евро-2024.
Популярное сейчас
- Родри обошел Винисиуса в споре за Золотой мяч. Лунин отреагировал. ФОТО
- Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина
- Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 2