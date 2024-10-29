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Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024

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Бразилец не упомянул в своем сообщении о победителе награды

Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в Париже состоялось вручение "Золотого мяча-2024". Главную же футбольную индивидуальную награду получил полузащитник "Манчестер Сити" Родри, однако это событие больше запомнилось игнорированием представителей "Реала" этой церемонии, поскольку долгое время Винисиуса Жуниора считали главным фаворитом на этот приз. Бразилец не прошел мимо этого мероприятия и оставил сообщение сразу после его окончания.

"Я сделаю это в 10 раз больше, если придется. Они не готовы.", - написал Винисиус Жуниор в соцсети Х (Twitter).

Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Реала" бразилец выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, где в целом он отметился 24 голами и 11 ассистами в 39 матчах. Относительно обладателя "Золотого мяча-2024" Родри, то он в составе "Манчестер Сити" выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также со сборной Испании стал победителем Евро-2024.

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Золотой мяч Винисиус Жуниор
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Источник:
Вінісіус Жуніор
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Бapceлиниyс
29.10.2024 в 11:16
Ой, та видели мы, шо ты в Эль Класико сделал... губошлёп. Сиди ото молча и жуй банан.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
29.10.2024 в 11:16
Ой, та видели мы, шо ты в Эль Класико сделал... губошлёп. Сиди ото молча и жуй банан.
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1
0
avatar
Moro (Київ)
29.10.2024 в 11:13
в 10 разів більше станеш на коліно, чи поплачеш за банан?
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2
0

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