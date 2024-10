Кларенс Зеедорф насчет скандала вокруг Золотого мяча: Я думаю, что есть проблемы между Реалом и УЕФА

Церемония вручения "Золотого мяча-2024" прошла со скандалом: "Реал" решил не посещать и бойкотировать это мероприятие из-за того, что эта награда досталась не представителю этой команды, а именно Винисиусу, который считался главным фаворитом на этот приз. Экс-игрок "сливочных", "Милана" и "Аякса" Кларенс Зеедорф вчера присутствовал в Париже и поделился своими впечатлениями о ситуации с мадридцами.

"Я думаю, что есть проблемы между "Реалом" и УЕФА, которые повлияли на некоторые вещи в результатах. Винисиус Жуниор - это тот, кто определенно заслуживает награды. Это позор", - цитирует Зеедорфа Mundo Deportivo.

????️ Clarence Seedorf: “I think there are problems between Real Madrid and the UEFA, which affected some things in the results. Vinicius Junior is the one who definitely deserves the award. It's a shame."



(Source: @TNTSportsBR) pic.twitter.com/HJDrPhKExo