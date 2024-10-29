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Кларенс Зеедорф насчет скандала вокруг Золотого мяча: Я думаю, что есть проблемы между Реалом и УЕФА

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Нидерландец также считает, что эту награду заслужил игрок сливочных

Кларенс Зеедорф насчет скандала вокруг Золотого мяча: Я думаю, что есть проблемы между Реалом и УЕФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Церемония вручения "Золотого мяча-2024" прошла со скандалом: "Реал" решил не посещать и бойкотировать это мероприятие из-за того, что эта награда досталась не представителю этой команды, а именно Винисиусу, который считался главным фаворитом на этот приз. Экс-игрок "сливочных", "Милана" и "Аякса" Кларенс Зеедорф вчера присутствовал в Париже и поделился своими впечатлениями о ситуации с мадридцами.

"Я думаю, что есть проблемы между "Реалом" и УЕФА, которые повлияли на некоторые вещи в результатах. Винисиус Жуниор - это тот, кто определенно заслуживает награды. Это позор", - цитирует Зеедорфа Mundo Deportivo.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2024" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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