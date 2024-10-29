Кларенс Зеедорф насчет скандала вокруг Золотого мяча: Я думаю, что есть проблемы между Реалом и УЕФА
Нидерландец также считает, что эту награду заслужил игрок сливочных
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Церемония вручения "Золотого мяча-2024" прошла со скандалом: "Реал" решил не посещать и бойкотировать это мероприятие из-за того, что эта награда досталась не представителю этой команды, а именно Винисиусу, который считался главным фаворитом на этот приз. Экс-игрок "сливочных", "Милана" и "Аякса" Кларенс Зеедорф вчера присутствовал в Париже и поделился своими впечатлениями о ситуации с мадридцами.
"Я думаю, что есть проблемы между "Реалом" и УЕФА, которые повлияли на некоторые вещи в результатах. Винисиус Жуниор - это тот, кто определенно заслуживает награды. Это позор", - цитирует Зеедорфа Mundo Deportivo.
????️ Clarence Seedorf: “I think there are problems between Real Madrid and the UEFA, which affected some things in the results. Vinicius Junior is the one who definitely deserves the award. It's a shame."— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 28, 2024
(Source: @TNTSportsBR) pic.twitter.com/HJDrPhKExo
Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2024" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри.
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