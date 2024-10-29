Луиш Фигу относительно отсутствия мадридцев на церемонии Золотого мяча: Я был удивлен, потому что говорил с кем-то из Реала, и они собирались вылететь в 13:30 в Париж

Вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2024", где ее обладателем стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Перед мероприятием стало известно, что игроки и тренер "Реала" решил бойкотировать это событие в связи с тем, что этот приз не достался представителю их команды. Экс-игрок "сливочных" и "Барселоны" Луиш Фигу также посетил церемонию вручения "Золотого мяча-2024" и рассказал, что был очень удивлен отсутствием мадридцев на этом мероприятии.

"Я приехал сюда, чтобы развлечься, потому что я не веду активный образ жизни. Я был удивлен, потому что говорил с кем-то из "Реала", и они собирались вылететь в 13:30 сюда [в Париж], и я не знаю, что произошло. Он [Винисиус Жуниор] был номинирован, не так ли? Когда ты номинирован, ты можешь выиграть. Трое, кто на пьедестале, любой может выиграть в этой тройке. Как и во всех решениях, есть те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. Со мной случилось так, что я проиграл, и я понимаю это ощущение. История футбола продолжается, всегда будут хорошие игроки, споры... все продолжается", - цитирует Луиша Фигу Marca.

Добавим, что Родри стал первым представителем "Манчестер Сити", который выиграл Золотой мяч.