Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины

28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2024". Обладателем индивидуальной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Участие в голосование за лучшего футболиста мира принял и украинский журналист Игорь Линник, который с 2002-го сотрудничает с France Football и представляет Украину. Он поделился своим выбором в Facebook.

Топ-10 номинантов "Золотого мяча"-2024 по версии Украины: