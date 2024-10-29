  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины

Общие новости
Обновлено

Украинский журналист представил свой рейтинг

Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2024". Обладателем индивидуальной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Читайте такжеЗолотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов

Участие в голосование за лучшего футболиста мира принял и украинский журналист Игорь Линник, который с 2002-го сотрудничает с France Football и представляет Украину. Он поделился своим выбором в Facebook.

Топ-10 номинантов "Золотого мяча"-2024 по версии Украины:

  1. Родри ("Манчестер Сити")
  2. Даниэль Карвахаль ("Реал")
  3. Джуд Беллингем ("Реал")
  4. Винисиус Жуниор ("Реал")
  5. Ламин Ямаль ("Барселона")
  6. Флориан Вирц ("Байер")
  7. Лаутаро Мартинес ("Интер")
  8. Фил Фоден ("Манчестер Сити")
  9. Килиан Мбаппе ("Реал")
  10. Адемола Лукман ("Аталанта")
По теме
yellow-arrow
Впервые за почти 20 лет англичанин попал в тройку лучших в голосовании на Золотой мяч
yellow-arrow
Украинские арбитры будут работать на поединках отбора Евро-2025 U-17
yellow-arrow
Звездный одноклубник Родри пропустил церемонию вручения Золотого мяча из-за футбольного матча
Золотой мяч Даниэль Карвахаль Родри Адемола Лукман Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Винисиус Жуниор Фил Фоден Джуд Беллингем Флориан Виртц Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
29.10.2024 в 13:30
Молодец, правильный выбор!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Бapceлиниyс
29.10.2024 в 13:30
Молодец, правильный выбор!
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
29.10.2024 в 13:08
Україна .Окремо взятий український журналіст, редакція, фу бути такими манімуляторами.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости