Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
Украинский журналист представил свой рейтинг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2024". Обладателем индивидуальной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
Участие в голосование за лучшего футболиста мира принял и украинский журналист Игорь Линник, который с 2002-го сотрудничает с France Football и представляет Украину. Он поделился своим выбором в Facebook.
Топ-10 номинантов "Золотого мяча"-2024 по версии Украины:
- Родри ("Манчестер Сити")
- Даниэль Карвахаль ("Реал")
- Джуд Беллингем ("Реал")
- Винисиус Жуниор ("Реал")
- Ламин Ямаль ("Барселона")
- Флориан Вирц ("Байер")
- Лаутаро Мартинес ("Интер")
- Фил Фоден ("Манчестер Сити")
- Килиан Мбаппе ("Реал")
- Адемола Лукман ("Аталанта")
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Источник:Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
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29.10.2024 в 13:30
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