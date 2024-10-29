Звездный одноклубник Родри пропустил церемонию вручения Золотого мяча из-за футбольного матча
Форвард Манчестер Сити не присутствовал во время награждения своего партнера по команде
Getty Images
Как известно, звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустил церемонию вручения Золотого мяча в этом году и не присутствовал рядом с Родри во время награждения своего партнера по команде. Норвежский нападающий смотрел футбол, сообщает ESPN.
Скандал вокруг церемонии вручения Золотого мяча начался из-за того, что "Реал Мадрид" отменил поездку своей делегации в Париж из-за возможного поражения Винисиуса Жуниора по итогам голосования. Звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд тоже пропустил церемонию награждения, но по другой, футбольной причине.
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Вчера вечером, 28 октября, Холанд у себя в соцсетях выложил фотографии со стадиона шведского "Мальме". В то время, когда внимание большинства медиа и ценителей футбола было приковано к церемонии вручения Золотого мяча, 24-летний Эрлинг Холанд просматривал матч между шведскими "Мальме" и "Гетеборгом", который закончился победой хозяев со счетом 2:1, которых на стадионе и поддерживал Холанд.
Erling Haaland really missed the Ballon d'Or ceremony to go watch a Swedish Championship game…— george (@StokeyyG2) October 28, 2024
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