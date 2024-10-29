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Впервые за почти 20 лет англичанин попал в тройку лучших в голосовании на Золотой мяч

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Полузащитник Реала наконец-то нарушил эту тенденцию

Впервые за почти 20 лет англичанин попал в тройку лучших в голосовании на Золотой мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем стал первым английским футболистом, который впервые со времен Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда в 2005 году попал в тройку лучших игроков в голосовании по версии награды "Золотой мяч" от France Football.

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Также, по информации авторитетного статистического портала Opta, Джуд Беллингем (21 год и 121 день) стал самым молодым англичанином, попавшим в топ-3 лучших игроков года по версии France Football после Данкана Эдвардса, который тоже занял третье место в 1957 году в возрасте 21 года и 77 дней.

Отметим, что Золотой мяч-2024 получил Родри из "Манчестер Сити", второе место занял Винисиус Жуниор.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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