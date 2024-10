Впервые за почти 20 лет англичанин попал в тройку лучших в голосовании на Золотой мяч

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем стал первым английским футболистом, который впервые со времен Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда в 2005 году попал в тройку лучших игроков в голосовании по версии награды "Золотой мяч" от France Football.

Также, по информации авторитетного статистического портала Opta, Джуд Беллингем (21 год и 121 день) стал самым молодым англичанином, попавшим в топ-3 лучших игроков года по версии France Football после Данкана Эдвардса, который тоже занял третье место в 1957 году в возрасте 21 года и 77 дней.

Отметим, что Золотой мяч-2024 получил Родри из "Манчестер Сити", второе место занял Винисиус Жуниор.

