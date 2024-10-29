Джордж Веа назвал свой любимый клуб, шокировав зрителей во время церемонии вручения Золотого мяча

Обладатель Золотого мяча-1995 Джордж Веа назвал свой любимый клуб, который поддерживает с детства, шокировав зрителей и болельщиков "Челси", за который Веа ранее играл в сезоне 1999/2000.

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Легендарный нападающий "Милана" Джордж Веа после своего сверхуспешного периода в Италии успел поиграть в Англии за "Челси" в сезоне 1999/2000, проведя 15 матчей за клуб, и "Манчестер Сити" в 2000 году, приняв участие в 9 играх за "горожан". Но во время церемонии вручения Золотого мяча либериец заявил, что на самом деле с детства он поддерживал другой клуб из АПЛ — лондонский "Тоттенхэм".

"Да, Гарри Кейн является одним из тех игроков, которых я обожаю. Я его фанат. Когда Кейн играл за "Тоттенхэм", я был его заядлым болельщиком. Я считаю, что он очень сильный и очень умный нападающий. Я поддерживаю "Тоттенхэм" с детства. Я люблю этот клуб", — сказал Веа со сцены.

В ответ на легкое удивление зрителей после этих слов, Веа объяснил, что он выполнял свою работу, когда играл за "Челси", ведь он не получил возможности играть за свой клуб детства.