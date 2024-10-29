Лионель Месси отреагировал на уникальное достижение звезды АПЛ в истории Золотого мяча
Восьмикратный обладатель Золотого мяча поздравил своего соотечественника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси не присутствовал на церемонии вручения награды в этом году, однако он не мог проигнорировать уникальное достижение своего соотечественника в истории награждения приза лучшему голкиперу года.
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри получил главную награду вечера в Париже, однако этот вечер также запомнится навсегда для голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, который второй раз подряд выиграл трофей Яшина, который вручается лучшему голкиперу года. В голосовании на главную награду Мартинес занял 18-е место.
Лионель Месси опубликовал в Instagram фотографию Эмилиано Мартинеса и его партнера по сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, который финишировал седьмым в голосовании на Золотой мяч, написав следующий текст: "Поздравляю всех победителей и номинантов Золотого мяча-2024, особенно Дибу Мартинеса, который выиграл вторую награду лучшему голкиперу мира. Очень приятно видеть вас на одной сцене!"
???????? EL MENSAJE DEL CAPITÁN AL DIBU— TyC Sports (@TyCSports) October 28, 2024
A través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi felicitó a Emiliano Martínez por conseguir el premio al mejor arquero del mundo. pic.twitter.com/VGheBIvzol
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