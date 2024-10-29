  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Лионель Месси отреагировал на уникальное достижение звезды АПЛ в истории Золотого мяча

Общие новости

Восьмикратный обладатель Золотого мяча поздравил своего соотечественника

Лионель Месси отреагировал на уникальное достижение звезды АПЛ в истории Золотого мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси не присутствовал на церемонии вручения награды в этом году, однако он не мог проигнорировать уникальное достижение своего соотечественника в истории награждения приза лучшему голкиперу года.

Читайте такжеЗолотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри получил главную награду вечера в Париже, однако этот вечер также запомнится навсегда для голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, который второй раз подряд выиграл трофей Яшина, который вручается лучшему голкиперу года. В голосовании на главную награду Мартинес занял 18-е место.

Лионель Месси опубликовал в Instagram фотографию Эмилиано Мартинеса и его партнера по сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, который финишировал седьмым в голосовании на Золотой мяч, написав следующий текст: "Поздравляю всех победителей и номинантов Золотого мяча-2024, особенно Дибу Мартинеса, который выиграл вторую награду лучшему голкиперу мира. Очень приятно видеть вас на одной сцене!"

По теме
yellow-arrow
Ришарлисон относительно Золотого мяча-2024: От этого сегодня проиграл только футбол
yellow-arrow
Болельщики Реала критикуют победителя Золотого мяча-2024, но некоторые ошибочно набросились на другого игрока
yellow-arrow
Джордж Веа назвал свой любимый клуб, шокировав зрителей во время церемонии вручения Золотого мяча
Лионель Месси Золотой мяч Эмилиано Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости