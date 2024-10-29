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Болельщики Реала критикуют победителя Золотого мяча-2024, но некоторые ошибочно набросились на другого игрока

Общие новости

Некоторые фанаты перепутали Родри с Родриго

Болельщики Реала критикуют победителя Золотого мяча-2024, но некоторые ошибочно набросились на другого игрока

x.com/ballondor

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В этот понедельник, 28 октября, Родри из "Манчестер Сити" получил свой первый Золотой мяч, что очень разозлило некоторых болельщиков мадридского "Реала", которые считали, что победит Винисиус Жуниор.

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Напомним, что перед началом церемонии награждения Золотого мяча-2024 появилась новость о том, что делегация мадридского "Реала" отменила свою поездку в Париж. Скандал продолжился даже после того, как объявили имя победителя. Болельщики "Реала" начали критиковать победу Родри, но некоторые из них ошибочно набросились не на того игрока, спутав Родри с Родриго Де Паулем из "Атлетико", писав оскорбительные комментарии в его адрес.

Родриго Де Пауль пока что никак не отреагировал на эти комментарии, но аргентинец поздравил одного из своих партнеров по команде в сборной — Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" со второй подряд победой в номинации на трофей Яшина.

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Родри Винисиус Жуниор
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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