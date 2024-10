Болельщики Реала критикуют победителя Золотого мяча-2024, но некоторые ошибочно набросились на другого игрока

В этот понедельник, 28 октября, Родри из "Манчестер Сити" получил свой первый Золотой мяч, что очень разозлило некоторых болельщиков мадридского "Реала", которые считали, что победит Винисиус Жуниор.

Напомним, что перед началом церемонии награждения Золотого мяча-2024 появилась новость о том, что делегация мадридского "Реала" отменила свою поездку в Париж. Скандал продолжился даже после того, как объявили имя победителя. Болельщики "Реала" начали критиковать победу Родри, но некоторые из них ошибочно набросились не на того игрока, спутав Родри с Родриго Де Паулем из "Атлетико", писав оскорбительные комментарии в его адрес.

Real Madrid fans went to Rodrigo de Paul’s Instagram to throw hate, not knowing he ain’t Rodri.. pic.twitter.com/1TfpXH6UY9