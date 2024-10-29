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Ришарлисон относительно Золотого мяча-2024: От этого сегодня проиграл только футбол

Общие новости

Бразилец поддержал своего коллегу по сборной Винисиуса Жуниора

Ришарлисон относительно Золотого мяча-2024: От этого сегодня проиграл только футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера церемония "Золотого мяча-2024" прошла со скандалом, поскольку "Реал" устроил бойкот и отказался от участия в мероприятии. Главную индивидуальную награду в футболе выиграл игрок "Манчестер Сити" Родри, и этим решением остались довольны далеко не все. В частности это касается нападающего "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисона, который высказал свое мнение относительно этого приза на своей странице в инстаграме.

"Все мы, кто живет футболом, с нетерпением ждем индивидуальные награды каждого сезона. Сегодня все бразильцы, которые любят футбол, проснулись в ожидании, что после стольких лет ожидания еще один игрок из нашей страны получит награду лучшего футболиста мира.

К сожалению, из-за критериев, которые никто не может понять, награда не пришла. И не поймите меня неправильно, Родри - замечательный игрок, который заслуживает быть среди лучших. Но для Вини [Винисиуса Жуниора, - Прим. ред.] не получить "Золотой мяч" было позорно, и от этого сегодня проиграл только футбол.

Я помню, как Вини говорил, что его мечтой было увидеть, как вся Бразилия болеет за него. И этот день настал! Ты великан и лучший в мире, парень! И ни один трофей этого не изменит. Не останавливайся и никогда не молчи! Я с тобой!", - заявил Ришарлисон.

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Золотой мяч Ришарлисон
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Источник:
Рішарлісон
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.10.2024 в 15:46
ЗМ це хто найкращий бразильський футболіст! Чи борець з расизмом! Це світове визнання того хто показав себе кращим на футбольному полі минулого сезону!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
29.10.2024 в 15:46
ЗМ це хто найкращий бразильський футболіст! Чи борець з расизмом! Це світове визнання того хто показав себе кращим на футбольному полі минулого сезону!
Ответить
0
0

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