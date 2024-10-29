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Анчелотти поблагодарил лишь двух игроков Реала за награду лучшему тренеру года

Общие новости

Специалист выделил лишь двух игроков - Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора

Анчелотти поблагодарил лишь двух игроков Реала за награду лучшему тренеру года

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

28 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча" и других индивидуальных наград, но делегация "Реала" так и не приехала на это событие. Однако Карло Анчелотти был признан тренером 2024 года.

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Итальянский специалист на своей странице в X выразил благодарность клубу и выделил лишь двух игроков - Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

"Я хочу поблагодарить свою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и прежде всего Вини и Карвахаля", - написал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор
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1 голосов
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
29.10.2024 в 17:10
Якщо правильно переклали це дов.об ставити гравців у клубі когось вище іншого, це командний вид спорту і всі приймають там участь.
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
29.10.2024 в 17:10
Якщо правильно переклали це дов.об ставити гравців у клубі когось вище іншого, це командний вид спорту і всі приймають там участь.
Ответить
0
0

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