Анчелотти поблагодарил лишь двух игроков Реала за награду лучшему тренеру года
Специалист выделил лишь двух игроков - Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора
Getty Images/Global Images Ukraine
28 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча" и других индивидуальных наград, но делегация "Реала" так и не приехала на это событие. Однако Карло Анчелотти был признан тренером 2024 года.
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Итальянский специалист на своей странице в X выразил благодарность клубу и выделил лишь двух игроков - Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.
"Я хочу поблагодарить свою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и прежде всего Вини и Карвахаля", - написал Анчелотти.
I want to thank my Family, my President, my Club, my Players and above all Vini and Carvajal. pic.twitter.com/bdMJQmTflx— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 28, 2024
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