Анчелотти поблагодарил лишь двух игроков Реала за награду лучшему тренеру года

28 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча" и других индивидуальных наград, но делегация "Реала" так и не приехала на это событие. Однако Карло Анчелотти был признан тренером 2024 года.

Итальянский специалист на своей странице в X выразил благодарность клубу и выделил лишь двух игроков - Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

I want to thank my Family, my President, my Club, my Players and above all Vini and Carvajal. pic.twitter.com/bdMJQmTflx