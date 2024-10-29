Когда награда попала не в те руки. Кому несправедливо вручили Золотой мяч

"Золотой мяч" - одна из самых престижных индивидуальных наград в мировом футболе, которая ежегодно вручается лучшему игроку года по версии журнала "France Football". На протяжении десятилетий эта награда символизировала признание не только исключительными футбольными навыками, но и достижениями, которые принесли значительный вклад в успех команды. Но, как и каждая награда, "Золотой мяч" время от времени становился предметом жарких дискуссий и даже критики.

Футбольные болельщики, эксперты и журналисты часто обсуждают выбор победителей и отмечают случаи, когда другие игроки заслуживали этой награды больше. Иногда это происходило из-за ярких выступлений игроков на крупных международных турнирах, таких как чемпионаты мира или Евро, а иногда из-за исключительного влияния на клубный футбол, когда тот или иной спортсмен помогал своей команде достичь исторических вершин. Однако выбор всегда был субъективным, поскольку голосование учитывало мнения журналистов, часто зависящих от региональных предпочтений и популярности игрока.

Есть несколько лет, когда "Золотой мяч" доставался игрокам, которые хотя и имели яркие сезоны, но все же не были главными фаворитами для многочисленных фанатов. Нередко такие награды расценивались как несправедливые, ведь их получал не тот, кто, по мнению многих, был лучшим. В этом году фаворитом на получение награды был форвард "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, однако в итоге "Золотой мяч" получил полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

В статье собраны самые заметные примеры противоречивых "Золотых мячей" и их альтернативных кандидатов — тех, кто, по мнению многих экспертов и болельщиков, больше заслуживал этого признания.

2000 год

Победитель: Луиш Фигу ("Реал Мадрид" / "Барселона")

Альтернативный кандидат: Зинедин Зидан ("Ювентус")

В 2000 году "Золотой мяч" получил Луиш Фигу, который накануне сменил "Барселону" на "Реал" за рекордные в то время 62 млн евро. Португалец опередил Зидана на 16 голосов. Зидан был ключевым игроком, приведшим Францию ​​к победе на Евро-2000, демонстрируя исключительный уровень игры на международной арене. Фигу тоже был блестящим, но Зидан, по мнению многих, оказался решающим фактором победы сборной Франции на Евро и заслуживал больше награды. Кстати, Андрей Шевченко оказался на 3-м месте по итогам голосования.

2001 год

Победитель: Майкл Оуэн ("Ливерпуль")

Альтернативный кандидат: Рауль ("Реал Мадрид")

В следующем году снова были споры о справедливости вручения "Золотого мяча". 22-летний английский нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн стал обладателем награды, завоевав вместе со своим клубом в том же году Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА (забил победный гол), Кубок Англии (оформил дубль в финале), Кубок английской лиги и Суперкубок (также отличился решающим голом).

Оуэн провел отличный год и помог "Ливерпулю" выиграть несколько трофеев, но Рауль на тот момент был одним из лучших игроков в мире и главным нападающим в Лиге Чемпионов. "Реал" победил в главном турнире Европы, а один из голов в финале забил именно Рауль. Многие эксперты до сих пор считают, что именно испанец был более достойным получить награду.

2003 год:

Победитель: Павел Недвед (“Ювентус”)

Альтернативный кандидат: Тьерри Анри (“Арсенал”)

В 2003 году "Золотой мяч" получил полузащитник "Ювентуса" Павел Недвед. Однако многие считали, что этот приз должен получить форвард "Арсенала" Тьерри Анри.

Павел Недвед был лидером туринского "Ювентуса" и показал себя в Серии А и Лиге Чемпионов. Его выступления помогли "Ювентусу" выиграть чемпионат Италии и дойти до финала Лиги Чемпионов, где Недвед не смог сыграть из-за дисквалификации. В итоге туринцы уступили в серии пенальти "Милану". Недвед стал ключевым игроком в решающих матчах сезона и его важность для "Ювентуса" трудно было переоценить.

Однако когда дело дошло до результативных действий, то равных в том сезоне не было Тьерри Анри. В сезоне 2002/2003 Анри забил 24 гола и отдал 20 голевых передач только в АПЛ, помогая "Арсеналу" бороться за титулы в чемпионате и Кубке Англии. В общей сложности, Анри отметился 42 голами во всех соревнованиях, продемонстрировав уровень результативности, которого к тому времени мало кто мог достичь. Особый стиль игры, скорость, дриблинг и неуловимость в атаке сделали его самым опасным нападающим в АПЛ того сезона. Более того, Анри установил несколько рекордов в Премьер-лиге, подтвердивших его уникальные способности и исключительную роль в командных достижениях "Арсенала".

Хотя "Арсенал" в конце концов не завоевал титул чемпиона в АПЛ, достижения Анри были впечатляющими. Многие эксперты утверждают, что Анри был самым ярким игроком в этом году и не согласны с наградой для Недведа.

2010 год

Победитель: Лионель Месси ("Барселона")

Альтернативный кандидат: Андрес Иньеста или Хави (оба – "Барселона")

2010 год стал одним из самых противоречивых в истории награждения "Золотым мячом". Лионель Месси, получивший эту награду, провел отличный год и был ключевой фигурой в "Барселоне". Однако многие эксперты и болельщики считали, что именно Андрес Иньеста или Хави, которые вместе с Месси играли в "Барселоне", больше заслуживали этой награды, ведь они стали настоящими героями на международной арене, принеся Испании победу на чемпионате мира.

Месси завершил год как лучший бомбардир "Барселоны" с большим количеством забитых голов в Ла Лиге и Лиге чемпионов и завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы, что подтверждало его статус одного из лучших игроков мира. Однако на международном уровне, в частности, на чемпионате мира в ЮАР, он не смог проявить свои лидерские качества: сборная Аргентины проиграла Германии в четвертьфинале со счетом 0:4. Поэтому многие ставили под сомнение его статус "лучшего" в мировом футболе именно в 2010 году.

Андрес Иньеста был настоящей звездой на чемпионате мира-2010. Его влияние на игру Испании было значительным, особенно благодаря техническому мастерству и умению контролировать игру в центре поля. Самым памятным моментом стал его гол в финале против Нидерландов, принесший Испании первый в истории титул чемпиона мира. Игра Иньесты на турнире в ЮАР признана эталонной: он владел мячом, создавал моменты для партнеров и неоднократно показывал невероятный уровень дриблинга и техники. Именно его решающий гол сделал Иньесту главным претендентом на "Золотой мяч" в глазах многих болельщиков и экспертов.

Хави также сыграл ключевую роль в триумфе Испании на чемпионате мира, как и в успехах "Барселоны" в течение года. Его мастерство в контроле мяча, точные передачи и невероятная работоспособность в центре поля сделали его лидером команды. Хави был мозговым центром как "Барселоны", так и сборной Испании, поддерживая идеальный баланс командной игры. Его умение "читать" поле и вести игру стало решающим во многих матчах.

Решение присудить "Золотой мяч" Месси считалось противоречивым из-за его неудач на чемпионате мира и чрезвычайного вклада Иньесты и Хави в победу Испании. Многие считали, что в этом году награда должна была пойти одному из испанских игроков, которые продемонстрировали выдающуюся игру как на клубном, так и на международном уровне, особенно учитывая их роль в выигрыше чемпионата мира.

2013 год

Победитель: Криштиану Роналду ("Реал Мадрид")

Альтернативный кандидат: Франк Рибери ("Бавария")

2013 стал годом очередного спора в истории "Золотого мяча", когда награду получил лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Хотя португальский нападающий продемонстрировал блестящие индивидуальные достижения, большая часть футбольного сообщества считала, что победителем должен был стать Франк Рибери, у которого был очень успешный год в составе "Баварии" и который помог команде получить "требл".

2013 год Криштиану Роналду завершил с невероятным количеством голов. Он забил 55 мячей во всех соревнованиях, 34 из них в Ла Лиге. Его феноменальная результативность, в том числе 17 голов в групповом этапе и плей-офф квалификационного цикла Лиги Чемпионов, выделяли его как одного из лучших бомбардиров Европы. Также следует отметить его выступление в матчах плей-офф квалификации к чемпионату мира, где Роналду принес победу сборной Португалии над Швецией, оформив хет-трик, что позволило команде пройти на ЧМ-2014.

Однако, несмотря на личные достижения Роналду, "Реал Мадрид" не завоевал ни одного большого трофея в этом году: они заняли второе место в Ла Лиге и вылетели в полуфинале Лиги Чемпионов. Этот факт побуждал многих сомневаться, стоит ли отдавать награду Криштиану именно в этом году, поскольку успехи клуба играют большую роль в определении лучшего игрока.

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У Франка Рибери был исключительный сезон в "Баварии" под руководством Юппа Хайнкеса, став важным элементом в получении "требла". Он был движущей силой команды, выигравшей три главных трофея: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. Рибери демонстрировал как креативность в атаке, так и невероятную работоспособность, благодаря которой он постоянно создавал опасные моменты и помогал в защите.

В Лиге чемпионов Рибери не только был ключевой фигурой "Баварии", но и сыграл немаловажную роль в финале против дортмундской "Боруссии", когда именно его усилия помогли забить решающий гол, обеспечивший победу со счетом 2:1. В национальном чемпионате Рибери также являлся лидером по количеству голевых передач и общим влиянием на игру, получив признание лучшего игрока Бундеслиги и УЕФА.

Учитывая такие достижения, многие считали, что Рибери заслужил "Золотой мяч" больше Роналду, поскольку его вклад был более значим не только на личном уровне, но и в коллективном успехе "Баварии".

Рассмотрение истории противоречивых награждений "Золотым мячом" показывает, насколько сложно объективно оценить лучшего футболиста мира, ведь футбол - это не только индивидуальные достижения, но и командный успех, часто не отражающийся на личной статистике. Такие случаи как триумф Родри в 2024 году, Лионеля Месси в 2010 году, победа Криштиану Роналду в 2013-м или награда Павела Недведа в 2003-м, демонстрируют, что процесс голосования нередко становится предметом дискуссий и различных интерпретаций. Спорные награждения добавляют истории этой премии драматизма и интриги, оставляя фанатам и экспертам повод для обсуждения на годы вперед.