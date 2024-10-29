Роналду запульнул мяч в космос, исполняя пенальти - его Аль-Наср вылетел из Кубка

29 октября, "Аль-Наср" играл против ФК "Аль-Таавун" в рамках 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.

Гости забили первый гол в поединке на 71-й минуте, но в компенсированное время "Аль-Наср" имел возможность сравнять счет. Однако на 90+6 минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

В результате команда Роналду проиграла со счетом 0:1 и вылетела из Кубка Саудовской Аравии.