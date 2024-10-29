Роналду запульнул мяч в космос, исполняя пенальти - его Аль-Наср вылетел из Кубка
Роналду не реализовал одиннадцатиметровый
Getty Images/Global Images Ukraine
29 октября, "Аль-Наср" играл против ФК "Аль-Таавун" в рамках 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.
Гости забили первый гол в поединке на 71-й минуте, но в компенсированное время "Аль-Наср" имел возможность сравнять счет. Однако на 90+6 минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
Ronaldo pic.twitter.com/IDinjgKjrz— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) October 29, 2024
В результате команда Роналду проиграла со счетом 0:1 и вылетела из Кубка Саудовской Аравии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Стало известен первый футболист сборной Украины, которого Ребров вызвал на ноябрьский сбор
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн