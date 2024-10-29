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Роналду запульнул мяч в космос, исполняя пенальти - его Аль-Наср вылетел из Кубка

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Роналду не реализовал одиннадцатиметровый

Роналду запульнул мяч в космос, исполняя пенальти - его Аль-Наср вылетел из Кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

29 октября, "Аль-Наср" играл против ФК "Аль-Таавун" в рамках 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.

Гости забили первый гол в поединке на 71-й минуте, но в компенсированное время "Аль-Наср" имел возможность сравнять счет. Однако на 90+6 минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

В результате команда Роналду проиграла со счетом 0:1 и вылетела из Кубка Саудовской Аравии.

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