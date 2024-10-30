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Капитан сборной Испании довольно оригинально поздравил Родри с выигрышем Золотого мяча

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Надеемся, что полузащитник увидит это поздравление

Капитан сборной Испании довольно оригинально поздравил Родри с выигрышем Золотого мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе стало известно имя нового обладателя "Золотого мяча-2024", которым стал игрок "Манчестер Сити" Родри. Капитан сборной Испании Альваро Мората не остался в стороне и поздравил своего товарища по национальной сборной с получением этой награды в соцсетях, которых не ведет полузащитник "горожан".

"Поздравляем, Родри, в конце концов тебе не нужны были социальные сети ????, потому что ты лучший. Золотой мяч!!!! Наслаждайся, потому что ты этого заслуживаешь! История испанского футбола ❤️", - говорится в посте Мораты на его странице в инстаграме.

Напомним, что Родри в составе "Манчестер Сити" в прошлом сезоне выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также со сборной Испании стал победителем Евро-2024.

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Золотой мяч Альваро Мората Родри
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Источник:
Альваро Мората
Опубликовал: Александр Гресь
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