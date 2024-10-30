Капитан сборной Испании довольно оригинально поздравил Родри с выигрышем Золотого мяча
Надеемся, что полузащитник увидит это поздравление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе стало известно имя нового обладателя "Золотого мяча-2024", которым стал игрок "Манчестер Сити" Родри. Капитан сборной Испании Альваро Мората не остался в стороне и поздравил своего товарища по национальной сборной с получением этой награды в соцсетях, которых не ведет полузащитник "горожан".
"Поздравляем, Родри, в конце концов тебе не нужны были социальные сети ????, потому что ты лучший. Золотой мяч!!!! Наслаждайся, потому что ты этого заслуживаешь! История испанского футбола ❤️", - говорится в посте Мораты на его странице в инстаграме.
Напомним, что Родри в составе "Манчестер Сити" в прошлом сезоне выиграл АПЛ, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также со сборной Испании стал победителем Евро-2024.
Популярное сейчас
- Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- Момент ностальгии. 12-летний Назаренко на поле перед матчем Лиги Европы Днепр – Наполи
- Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium