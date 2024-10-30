В соцсетях опубликовали фото с церемонии вручения Золотого мяча-2024, которого все так долго ждали
Традиционное селфи с победителями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы церемонии вручения Золотого мяча-2024 в соцсетях наконец опубликовали фото с победителями, которого все так долго ждали.
Ведущий церемонии вручения Золотого мяча-2024 Дидье Дрогба сделал традиционное селфи с победителями этого года — Родри и Айтаной Бонмати, которые были признаны лучшим футболистом и футболисткой прошлого сезона соответственно.
THE Ballon d'Or ???? *selfie* we've all been waiting for, shot on #GooglePixel9Pro by Master of Ceremony Didier Drogba ????#ballondor #teampixel w/ @GooglePixel_US pic.twitter.com/QwDb8eiWKH— Ballon d'Or (@ballondor) October 30, 2024
Напомним, что 27-летний украинский нападающий Артем Довбик разделил 29-е место со своим партнером по команде в "Роме" Матсом Хуммельсом по результатам голосования. В тройку лучших попал Джуд Беллингем (3-е место), Винисиус Жуниор (2-е место) и Родри, который получил свой первый Золотой мяч в карьере.
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