В соцсетях опубликовали фото с церемонии вручения Золотого мяча-2024, которого все так долго ждали

Организаторы церемонии вручения Золотого мяча-2024 в соцсетях наконец опубликовали фото с победителями, которого все так долго ждали.

Ведущий церемонии вручения Золотого мяча-2024 Дидье Дрогба сделал традиционное селфи с победителями этого года — Родри и Айтаной Бонмати, которые были признаны лучшим футболистом и футболисткой прошлого сезона соответственно.

THE Ballon d'Or selfie we've all been waiting for, shot by Master of Ceremony Didier Drogba