  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В соцсетях опубликовали фото с церемонии вручения Золотого мяча-2024, которого все так долго ждали

Общие новости

Традиционное селфи с победителями

В соцсетях опубликовали фото с церемонии вручения Золотого мяча-2024, которого все так долго ждали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Организаторы церемонии вручения Золотого мяча-2024 в соцсетях наконец опубликовали фото с победителями, которого все так долго ждали.

Читайте такжеУкраинец Артем Довбик вышел на главную сцену церемонии награждения Золотого мяча-2024

Ведущий церемонии вручения Золотого мяча-2024 Дидье Дрогба сделал традиционное селфи с победителями этого года — Родри и Айтаной Бонмати, которые были признаны лучшим футболистом и футболисткой прошлого сезона соответственно.

Напомним, что 27-летний украинский нападающий Артем Довбик разделил 29-е место со своим партнером по команде в "Роме" Матсом Хуммельсом по результатам голосования. В тройку лучших попал Джуд Беллингем (3-е место), Винисиус Жуниор (2-е место) и Родри, который получил свой первый Золотой мяч в карьере.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Карим Бензема: Родри не делает тех вещей, которые заставляют меня говорить "Пфффффф", а Винисиус делал это не один раз
yellow-arrow
Капитан сборной Испании довольно оригинально поздравил Родри с выигрышем Золотого мяча
yellow-arrow
Карпаты проиграли дерби, женская сборная победила турчанок. Главные новости за 29 октября
Дидье Дрогба Золотой мяч Родри Айтана Бонмати
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ballon d'Or
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости