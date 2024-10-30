В соцсетях опубликовали фото с церемонии вручения Золотого мяча-2024, которого все так долго ждали

Организаторы церемонии вручения Золотого мяча-2024 в соцсетях наконец опубликовали фото с победителями, которого все так долго ждали.

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Ведущий церемонии вручения Золотого мяча-2024 Дидье Дрогба сделал традиционное селфи с победителями этого года — Родри и Айтаной Бонмати, которые были признаны лучшим футболистом и футболисткой прошлого сезона соответственно.

Напомним, что 27-летний украинский нападающий Артем Довбик разделил 29-е место со своим партнером по команде в "Роме" Матсом Хуммельсом по результатам голосования. В тройку лучших попал Джуд Беллингем (3-е место), Винисиус Жуниор (2-е место) и Родри, который получил свой первый Золотой мяч в карьере.