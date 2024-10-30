Бензема: Родри не делает тех вещей, которые заставляют меня говорить "Пфффффф", а Винисиус делал это не один раз

Бывший форвард "Реала" Карим Бензема провел немало игр, играя бок о бок с Винисиусом, которого называли главным фаворитом на "Золотой мяч-2024". В итоге эту награду выиграл Родри из "Манчестер Сити", а бразилец вместе с другими игроками "сливочных" бойкотировали это мероприятие и отказались от участия в нем. Французский нападающий заявил, что он уважает игру и достижения испанского полузащитника, однако именно Винисиус заслуживал получить этот приз.

"Я не хочу говорить о France Football или Франции. Как я уже говорил, и не только в этом году, когда я был в Мадриде, Винисиус - это игрок, который приложил много усилий. Речь идет не только о забитых голах. В Лиге чемпионов, которую "Реал" выиграл в прошлом сезоне, он был решающим в каждой игре. Я думаю, что нет другого игрока, который заслуживает этого больше, чем Винисиус. Я написал ему сообщение, он был очень расстроен. Это нормально. Немного сложно, когда все видят, как ты выигрываешь "Золотой мяч", а потом, за день до этого или за несколько часов до этого, тебе говорят, что ты его не получишь. Это очень сложно. Винисиус - хороший парень, он будет упорно работать и однажды он выиграет "Золотой мяч". Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок, но я сижу на своем диване, смотрю телевизор, и Родри не делает тех вещей, которые заставляют меня говорить "Пфффффф", а Винисиус делал это не один раз", - цитирует француза Mundo Deportivo.

Добавим, что Карим Бензема в составе "Реала" выигрывал "Золотой мяч-2022". В том сезоне в составе "сливочных" он выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.