Экс-тренер сборной Франции о бойкоте Реала Золотого мяча: Они должны понимать, что футбольный мир не вращается вокруг них

В связи с тем, что ни Винисиус, ни кто-либо другой из игроков "Реала" не выиграл "Золотой мяч-2024", мадридцы устроили демарш и не приехали на церемонию награждения. Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек, как и многие другие, резко раскритиковал решение "сливочных" бойкотировать это мероприятие.

"Говорят, что "Реал Мадрид" - великий клуб, и сам "Реал Мадрид" хочет, чтобы о нем так говорили. Между тем оказывается, что это маленький клуб. Очень маленький! То, что они сделали, абсолютно жалко. Они проявили неуважение к футболу, к другим участникам гала-вечера и к победителям. Это откровенно отвратительно! Ужасное, повторяю, ужасное поведение со стороны клуба, который претендует на звание великого. Кто-то хорошо определил их, сказав что-то вроде "Реал не начинает игру, пока не знает, каким результатом она закончится". Они должны понимать, что футбольный мир не вращается вокруг них. У "Реала" белая рубашка, но на этот раз, по моему мнению, эта рубашка была очень загрязнена", - цитирует Раймона Доменека Mundo Deportivo.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2024" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.