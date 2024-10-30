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Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

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Главным арбитром выступит Виктор Копиевский

Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

Фото: УАФ

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На ответном матче второго раунда Пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА "Зброевка" (Чехия) - "Тренчин" (Словакия) будет работать украинская судейская бригада.

Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный рефери Далибор Черни.

Матч состоится 6 ноября в Брно и начнется в 18:00 по Киеву.

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Семён Шлончак Юношеская Лига УЕФА Тренчин (Словакия) Виктор Копиевский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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