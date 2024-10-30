Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
Главным арбитром выступит Виктор Копиевский
Фото: УАФ
На ответном матче второго раунда Пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА "Зброевка" (Чехия) - "Тренчин" (Словакия) будет работать украинская судейская бригада.
Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный рефери Далибор Черни.
Матч состоится 6 ноября в Брно и начнется в 18:00 по Киеву.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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