Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

На ответном матче второго раунда Пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА "Зброевка" (Чехия) - "Тренчин" (Словакия) будет работать украинская судейская бригада.

Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный рефери Далибор Черни.

Матч состоится 6 ноября в Брно и начнется в 18:00 по Киеву.