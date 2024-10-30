Известный актер из кинотрилогии Властелин колец раскритиковал Реал за бойкот церемонии Золотого мяча

Вигго Мортенсен - известный актер, который больше всего запомнился зрителям своей ролью Арагорна в кинотрилогии "Властелин колец". Он является большим поклонником футбола и болеет за аргентинский "Сан-Лоренцо" и "Реал Мадрид". Американский актер не постеснялся раскритиковать "сливочных" за то, что они решили не посещать церемонию вручения "Золотого мяча-2024".

""Реал Мадрид", узнав, что его избалованный мальчик не собирается выигрывать "Золотой мяч", а сам мальчик был разъярен и расстроен, заявил, что клуб не там, где его не уважают. И было принято решение поддержать Винисиуса Жуниора и его истерику из-за того, что он не поехал в Париж на церемонию награждения. Это дурной тон, и точка. Я болею за "Реал Мадрид", но считаю, что если клуб не там, где его не уважают, то это вина клуба за такую глупость, за такое неспортивное и высокомерное поведение. ¡Hala Madrid! всегда, но как же это стыдно", - цитирует слова Вигго Мортенсена Mundo Deportivo.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча-2024" стал игрок "Манчестер Сити" Родри.