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Реал Мадрид обвиняет УЕФА в подкупе присуждения Золотого мяча

Общие новости

Один из чиновников УЕФА отреагировал на обвинения

Реал Мадрид обвиняет УЕФА в подкупе присуждения Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" развязал настоящий скандал после церемонии вручения "Золотого мяча" Роди вместо Винисиуса. Клуб бойкотировал мероприятие и в неофициальном заявлении обвинил в этом УЕФА. Об этом сообщает издание Relevo.

Один из чиновников УЕФА отреагировал на обвинения, назвав их безосновательными и оскорбительными. Представитель организации заявил, что такие заявления говорят сами за себя и не заслуживают никаких комментариев.

"Если они говорят что-то подобное, это говорит о них все. И тогда это не заслуживает никаких дальнейших комментариев с нашей стороны", - представитель УЕФА.

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УЕФА Золотой мяч Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
30.10.2024 в 17:05
Так нужно давить в корень, основной виновник это бамжарса, именно они этим занимались всё время. В кредит брали для подкупа негрейры, и покупки зм чмоньке. Как минимум 5 зм он получил просто по корупционному беспределу. Давить нужно этих гнид прежде всего.
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
30.10.2024 в 17:05
Так нужно давить в корень, основной виновник это бамжарса, именно они этим занимались всё время. В кредит брали для подкупа негрейры, и покупки зм чмоньке. Как минимум 5 зм он получил просто по корупционному беспределу. Давить нужно этих гнид прежде всего.
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0
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Море23 (Одесса)
30.10.2024 в 16:49
Перес вообще обнаглел привык подкупать везде и если что идёт не так так истерить .а в супер лиге так вообще бы устроил беспредел
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Море23 (Одесса)
30.10.2024 в 16:48
УЕФА должно дисквалифицировать Реал
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2024 в 16:29
А тем временем, матч Валенсия - Реал может быть перенесен. В Валенсии и в регионе сильное наводнение. Уже около 50 погибших. По улицам машины плавают, как кораблики.
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