Реал Мадрид обвиняет УЕФА в подкупе присуждения Золотого мяча
Один из чиновников УЕФА отреагировал на обвинения
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" развязал настоящий скандал после церемонии вручения "Золотого мяча" Роди вместо Винисиуса. Клуб бойкотировал мероприятие и в неофициальном заявлении обвинил в этом УЕФА. Об этом сообщает издание Relevo.
Один из чиновников УЕФА отреагировал на обвинения, назвав их безосновательными и оскорбительными. Представитель организации заявил, что такие заявления говорят сами за себя и не заслуживают никаких комментариев.
"Если они говорят что-то подобное, это говорит о них все. И тогда это не заслуживает никаких дальнейших комментариев с нашей стороны", - представитель УЕФА.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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Matachorros (Chicago)
30.10.2024 в 17:05
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