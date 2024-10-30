Реал Мадрид обвиняет УЕФА в подкупе присуждения Золотого мяча

Мадридский "Реал" развязал настоящий скандал после церемонии вручения "Золотого мяча" Роди вместо Винисиуса. Клуб бойкотировал мероприятие и в неофициальном заявлении обвинил в этом УЕФА. Об этом сообщает издание Relevo.

Один из чиновников УЕФА отреагировал на обвинения, назвав их безосновательными и оскорбительными. Представитель организации заявил, что такие заявления говорят сами за себя и не заслуживают никаких комментариев.

"Если они говорят что-то подобное, это говорит о них все. И тогда это не заслуживает никаких дальнейших комментариев с нашей стороны", - представитель УЕФА.