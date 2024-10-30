Агуэро - о Золотом мяче Родри: Футбол для всех, а не только для Реала

Экс-форвард "Барселоны" и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал победу Родри в номинации на "Золотой мяч-2024».

"Заслуженно. Родри - лучший игрок мира. Футбол для всех, а не только для мадридского "Реала". Слишком они избалованы", - заявил Агуэро.

Добавим, что делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется Винисиусу Жуниору.