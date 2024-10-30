Величие и трагедия футбольного гения. Ко Дню рождения Диего Марадоны

Дискуссии о том, кто является лучшим игроком в истории футбола, продолжаются уже десятилетиями и вряд ли когда-нибудь утихнут. Одни убеждены, что это Пеле, который трижды выигрывал чемпионат мира и поражал своей результативностью. Другие считают, что лучший — Диего Марадона, который в одиночку привел Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года, оставив незабываемые моменты, например знаменитый "Гол века". Современные фанаты отдают должное Лионелю Месси и Криштиану Роналду, которые продолжают переписывать футбольную историю, устанавливая рекорды по голам, ассистам и трофеям.

Однако вопрос, кто лучший, остается открытым и сложным. Каждый игрок представляет свою эпоху, свой стиль игры и свое наследие. Пеле был королем скоростных решений и технического футбола во времена, когда спортивная медицина и инфраструктура были на другом уровне. Марадона демонстрировал невероятную технику и инстинкт, привнося эмоции на поле, делавшие его выступления незабываемыми. Месси поражает своим контролем мяча, видением игры и техникой, тогда как Роналду – своей физической подготовкой, настойчивостью и умением забивать голы в самые важные моменты. В дальнейшем появятся новые звезды, которые будут претендовать на звание "короля футбола". Сегодня поговорим о том, кого по праву считают одним из самых выдающихся игроков в истории футбола.

30 октября — особый день для аргентинских поклонников футбола, ведь именно в этот день в 1960 году родился Диего Армандо Марадона. Для одних он был футбольным Богом, для других – противоречивой фигурой, но никто не может отрицать его огромное влияние на игру в целом.

Молодое поколение футбольных болельщиков не имело возможности видеть игру Диего Марадоны вживую, не было свидетелями его магии на поле, не видело, как он совершал невероятные финты, сводящие с ума защитников. Для них Марадона — миф, который передавался через видеоархивы или рассказы старших поколений.

Марадона был футбольным идолом, который мог сделать с мячом то, что казалось невозможным. Но вместе с этим его жизнь была полна противоречий и драматических моментов, которые часто выходили за пределы футбола. Эта статья — попытка понять, каким он был, как смог достичь таких вершин, и почему, несмотря на все трудности, его еще называют одним из лучших в мире.

Детство и семья

Диего родился в городе Ланус и был пятым ребенком из восьми родителей — Диего и Дальмы Сальвадоры Франко. Семья жила в маленьком доме с ограниченными удобствами, им часто не хватало еды. Родители Диего тяжело работали, чтобы обеспечить своих детей самым необходимым. Футбол стал спасением и отдушиной для юного Марадоны. Его первый мяч был подарком от двоюродного брата, и с того времени Диего не расставался с ним. С детства он поражал своими финтами и контролем мяча. Его мастерство быстро заметили и в возрасте восьми лет пригласили в местную юношескую команду "Лос Себоллитас" - молодежную школу клуба "Архентинос Хуниорс".

В "Лос Себоллитас" юный Диего стал звездой - его команда имела серию из 136 матчей без поражений, а Марадона был в центре этой победной полосы. Его тренеры часто вспоминали, что, несмотря на физическую слабость и низкий рост, он был неутомимым и невероятно амбициозным игроком, всегда стремившимся побеждать.

Хотя Марадона рос в непростых условиях, он сохранял сильную связь со своей семьей. Мать, которую он нежно называл "Тота", и отец оказали огромное влияние на него. Впоследствии, когда Диего стал знаменитым, он часто говорил, что обязан родителям всем, что имеет. Марадона рассказывал, что детство в бедности закалило его дух и дало ему понимание, что успех нужно бороться, а футбол стал для него способом не только вырваться из бедности, но и доказать себе и миру свою ценность.

Первые шаги в профессиональном футболе

В возрасте 15 лет Диего дебютировал за "Архентинос Хуниорс" в матче против клуба "Тальерес де Кордова". Выйдя на замену, он показал, что даже в столь юном возрасте уже обладал редким мастерством, уверенностью и футбольной смелостью. Первое прикосновение Диего к мячу запомнилось тем, что он прокинул его между ног соперника, чем вызвал восхищение зрителей.

Хотя в этом матче он не забил, его талант был настолько очевидным, что вскоре Диего стал основным игроком команды. В течение пяти сезонов, с 1976 по 1981 год, Марадона играл за "Архентинос Хуниорс", где его мастерство быстро прогрессировало. Всего за это время он забил 116 голов в 167 матчах – впечатляющий показатель, привлекающий внимание многих крупных клубов Аргентины и Европы.

Уже в 18 лет Марадона стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины и получил вызов в сборную. В этот же период Диего вместе с молодежной сборной Аргентины выиграл молодежный чемпионат мира, где являлся ключевым игроком команды.

Успехи Марадоны не остались незамеченными и в 1981 году его пригласили в клуб "Бока Хуниорс", который был его детской мечтой. Несмотря на предложения от европейских клубов, Диего выбрал "Боку" - клуб, который он поддерживал с детства. В своем дебютном сезоне за "Боку" Марадона помог команде завоевать титул чемпионов Аргентины и выиграл бомбардирскую гонку.

Переезд в Европу

Переезд Диего Марадоны в Европу стал значимым моментом в его карьере, открыв ему путь к мировой славе. После очередной победы с "Бока Хуниорс" в чемпионате 1981 года аргентинец отважился на переезд в Европу. Марадону стремились приобрести несколько европейских клубов, но победила "Барселона", которая летом 1982 года заплатила за Диего рекордную в то время сумму - 5 миллионов фунтов стерлингов.

Начало в Барселоне было для Марадоны непростым, ведь испанский футбол значительно отличался от аргентинского. К тому же Диего испытывал трудности с адаптацией к новой среде, а его первый сезон был омрачен травмами и болезнями. Он заболел гепатитом, из-за чего был вынужден пропустить несколько месяцев, а позже испытал перелом лодыжки в жестком столкновении с защитником "Атлетика" из Бильбао Андони Гойкоечеа, которого называли "мясником из Бильбао". Эта травма едва не поставила под угрозу его карьеру, но Диего восстановился и вернулся в поле.

Несмотря на травмы, Марадона демонстрировал исключительный талант, забивая важные голы и очаровывая зрителей своим мастерством. В сезоне 1982-1983 он помог "Барселоне" выиграть Кубок Испании, Кубок лиги и Суперкубок. Однако его отношения с клубом и руководством оставались напряженными, и особенно обострились после потасовки с игроками "Атлетика" из Бильбао в финале Кубка Испании 1984 года. После этого матча Марадона решил покинуть "Барселону".

В 1984 году он перешел в итальянский клуб "Наполи" за очередной рекордный трансфер, на этот раз стоимостью 6,9 миллиона фунтов стерлингов. Переезд в "Наполи" стал поворотным моментом в его карьере. В Неаполе Диего не только нашел второй дом, но и добился небывалого успеха, превратив этот клуб в лидера итальянского футбола. Марадона быстро стал кумиром неаполитанцев и именно из "Наполи" он получил важнейшие титулы своей карьеры на клубном уровне. Диего не только показывал выдающуюся игру на поле, но и стал своеобразным лидером для всех неаполитанцев, видевших в нем возможность отстоять свое достоинство перед северными клубами Италии. В городе даже появились церкви и религиозные символы в его честь и его имя стало частью неаполитанской культуры.

Сезон 1986-1987 гг. стал знаковым в карьере Марадоны и истории "Наполи" - клуб получил первое в истории чемпионство Италии. Неаполитанцы выиграли лигу с большим преимуществом, оставив позади таких соперников, как "Ювентус" и "Милан". Марадона забил 10 важных голов за сезон и стал лидером команды как на поле, так и за его пределами. Кроме чемпионского титула, "Наполи" того сезона также выиграл Кубок Италии, оформив "золотой дубль". После первого чемпионства Марадона стал настоящим идолом для Неаполя. Фаны обожали его, а он отвечал им взаимностью, ведь Марадона всегда чувствовал поддержку города, принявшего его как своего сына. По городу начали появляться фрески и мурлы с его изображением, и до сих пор его лицо украшает стены домов Неаполя.

В сезоне 1988-1989 гг. "Наполи" завоевал свой первый международный трофей, победив в Кубке УЕФА. В финале итальянский клуб одолел "Штутгарт", а Марадона был ключевым игроком команды, блестяще проводя каждый матч. В следующем сезоне, в 1989-1990 гг., "Наполи" снова стал чемпионом Серии А, обойдя "Милан" и укрепив свои позиции как один из лучших клубов Европы того времени. Это Скудетто было очень важным, поскольку оно подтвердило, что успех клуба был не случайностью, а результатом систематической работы клуба и гениальности Марадоны.

К сожалению, 1990-е годы стали периодом кризисов для Марадоны. Его проблемы с наркотиками, частые вечеринки и скандалы начали сказываться на его игре и отношениях с клубом. В 1991 он был дисквалифицирован на 15 месяцев после положительного теста на кокаин. Это стало началом конца его эры в "Наполи". В конце концов, из-за конфликтов с руководством клуба и личных проблем Марадона покинул Италию. Даже после его ухода любовь к Марадоне в Неаполе не исчезла. Он остается иконой клуба и города, его номер 10 был навечно закреплен за ним, и никто больше не имеет права играть под этим номером в Неаполе. В 2020 году, после смерти Диего, стадион Сан-Паоло был переименован в его честь и стал называться "Стадио Диего Армандо Марадона".

Диего Марадона вернулся в футбол, подписав контракт с "Севильей" летом 1992 года. Ему в то время было 31 год и этот этап карьеры должен был дать ему шанс восстановить репутацию и еще раз продемонстрировать свои способности на европейском уровне. Хотя этот период не был столь успешным, как время, проведенное в "Наполи", оно оказалось интересным, противоречивым и знаковым для поклонников "Севильи".

Подписание Марадоны вызвало большой интерес в Севилье, где его приняли как звезду мирового уровня, на которую надеялись поднять команду на новый уровень. Контракт был заключен на 1 год за 7,5 миллионов долларов.

В Испании Марадона все еще демонстрировал свою непревзойденную технику, но стабильность, которую он имел в "Наполи", уже была позади. Он провел за "Севилью" 29 матчей в сезоне 1992-1993, забив 7 голов. Особенно яркими были матчи против лидеров Ла Лиги, где Марадона время от времени демонстрировал виртуозный дриблинг, передачу и невероятный контроль мяча.

Пребывание в Севилье было ознаменовано не только его игрой, но и многочисленными скандалами и конфликтами. Марадона имел проблемы с дисциплиной, пропускал тренировки, участвовал в вечеринках и часто не соблюдал режим. Это привело к конфликтам с руководством клуба и, в частности, с главным тренером – Билардо.

В конце концов, после завершения сезона 1992-1993 гг., "Севилья" решила не продлевать контракт с Марадоной. Хотя этот период не принес команде титулов или больших достижений, пребывание Диего оставило след в истории клуба, ведь для "Севильи" это был шанс увидеть легенду мирового футбола в своих рядах.

Возвращение в Аргентину

После завершения периода в "Севилье" Диего Марадона вернулся в Аргентину. Первым клубом по возвращении стал "Ньюэллс Олд Бойз". Всего Марадона провел за "Ньюэллс Олд Бойз" пять официальных матчей, которые принесли болельщикам больше ностальгии, чем реальных результатов. Тренеры и игроки команды часто упоминали его харизму и преданность игре, но проблемы со здоровьем и физической формой остались непреодолимым препятствием на этом этапе.

Вернувшись в Аргентину, Диего активно готовился к Чемпионату мира 1994 года в составе национальной сборной. Этот турнир стал его последним появлением на мировой арене в роли игрока, и он был полон больших надежд. В первых двух матчах Диего продемонстрировал блестящую игру, помог Аргентине победить Грецию (4:0) и Нигерию (2:1), но его участие было преждевременно завершено после того, как допинг-тест обнаружил в его крови запрещенные вещества. Этот случай шокировал футбольный мир и затмил завершение его международной карьеры.

После дисквалификации Марадона взял перерыв, но в 1995 году он вернулся в свой любимый клуб "Бока Хуниорс", который всегда занимал особое место в его сердце. Несмотря на то, что он больше не был в своей лучшей физической форме, его харизма и талант оставались на уровне, что позволяло ему вдохновлять младших игроков. Марадона играл за "Бока Хуниорс" до 1997 года, когда официально завершил карьеру игрока. Его прощальный матч стал трогательным событием всего аргентинского футбола. Фанаты "Боки" отдали ему должное, а Диего навсегда остался для них героем.

Марадона в сборной Аргентины

Диего Марадона в составе сборной Аргентины стал не просто одним из ее игроков, а настоящим символом национальной гордости, особенно благодаря своему триумфу на Чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Марадона дебютировал за национальную команду в 1977 году в возрасте 16 лет, став одним из самых молодых игроков в истории сборной Аргентины. Первый крупный турнир, на который он рассчитывал попасть, был Чемпионат мира 1978 года, но тогдашний тренер команды Сесар Луис Менотти решил не включать его в состав, считая, что Марадона еще слишком молод. Это стало ударом для Диего, но он продолжил упорно работать, и уже в 1979 году блестяще проявил себя на молодежном чемпионате мира, где помог Аргентине получить титул.

На свой первый взрослый Чемпионат мира Марадона уехал в 1982 году в Испанию. Несмотря на все надежды аргентинских болельщиков, команда не смогла защитить титул чемпионов, который получил четыре года раньше. Марадона, хоть и забил два гола, испытывал серьезное давление, а также сталкивался с жесткой обороной соперников, особенно в матче против Бразилии, где против него грубо фолили и где он был удален за удар соперника. Этот турнир был уроком для Диего и помог ему подготовиться к следующим вызовам.

Чемпионат мира 1986 года в Мексике стал пиком карьеры Марадоны и одним из величайших достижений в истории аргентинского футбола. Марадона не просто вел команду к победе, он был безоговорочным лидером, взявшим на себя роль как капитана, так и основного креативного игрока. Его индивидуальные достижения на турнире поразили весь мир, а самыми знаковыми стали два гола в четвертьфинале против Англии. Первый гол, забитый рукой, который Марадона назвал "Рукой Бога", вызвал значительные споры, но был засчитан. Второй гол, где Диего прошел пол поля, обыграв пятерых английских игроков, считается одним из лучших в истории чемпионатов мира и получил название "Гол века". В финале Аргентина победила Германию со счетом 3:2, а Марадона получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира.

В 1990 году Марадона снова вывел сборную Аргентины в финальную часть чемпионата мира, проходившего в Италии. Этот турнир был труднее для команды: Аргентина едва преодолела групповой этап и играла в основном в оборонительный футбол. Несмотря на травмы и усталость, Марадона показал свой класс, в частности, в матче против Бразилии, где сделал решающую передачу, приведшую к голу. В финале Аргентина снова встретилась с Германией, но на этот раз уступила со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти. Марадона был расстроен поражением и в слезах покинул поле.

Чемпионат мира 1994 года в США стал финальной страницей международной карьеры Марадоны. Он вернулся в сборную, восстановив форму и забив красивый гол в матче против Греции. Однако его участие в турнире закончилось преждевременно – после игры с Нигерией его допинг-проба показала наличие запрещенных веществ, и его дисквалифицировали. Это был шок для поклонников, а Аргентина, потеряв своего капитана, вскоре вылетела из турнира.

Марадона остался в истории сборной Аргентины как игрок, приведший команду к самым величайшим успехам. Его непревзойденный талант, харизма и преданность сделали его национальным героем. Диего стал символом аргентинского футбола и вдохновителем для будущих поколений игроков.

Проблемы с наркотиками

Проблемы с наркотиками у Марадоны начались во время его пребывания в Италии, когда он выступал за "Наполи". Несмотря на успехи на поле, Диего начал употреблять кокаин в середине 1980-х годов, и это быстро переросло в серьезную зависимость. Он не только стал символом побед "Наполи", но в то же время оказался в среде, где наркотики были легкодоступны и подвергся искушению.

В 1991 году мир узнал о проблеме Марадоны с наркотиками, когда его поймали на употреблении кокаина и дисквалифицировали на 15 месяцев. Это был огромный удар по его карьере и имиджу, и, хотя он пытался вернуться, эти проблемы уже оставили глубокий след. Его попытки играть за другие клубы после дисквалификации были не столь успешными.

Зависимость повлияла и на физическое состояние Диего. Его вес и форма значительно ухудшились, и хотя он пытался вернуться к своим лучшим кондициям, это становилось все труднее из-за длительной наркозависимости.

Один из самых известных моментов, связанных с зависимостью Марадоны, произошел во время чемпионата мира 1994 года в США. После победы Аргентины над Нигерией Диего сдал положительный тест на эфедрин, запрещенное вещество. Это привело к его исключению из турнира и еще одной дисквалификации. Его возвращение на чемпионат после триумфа в 1986 году и менее успешного выступления в 1990 году должно стать историческим, но завершилось скандалом, который лишь подчеркнул проблемы футболиста вне поля.

После завершения карьеры Марадона не раз пытался справиться с зависимостью. Он проходил лечение в клиниках в разных странах, однако борьба с наркотиками оставалась тяжелой, а его образ жизни привел к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, к сердечным приступам и необходимости оперативного вмешательства.

В течение многих лет Диего также страдал депрессией, а его зависимость была одной из причин этой болезни. Его жизнь часто была в центре внимания из-за инцидентов, связанных с алкоголем, избыточным весом и бесконтрольным образом жизни, что дополнительно ухудшало ситуацию.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года, оставив незабываемое наследие. Он был больше, чем просто футболистом — он был феноменом, культурной иконой, олицетворяющей мечты миллионов. Гениальность и несгибаемая воля к победе Диего вдохновили множество поколений, а его имя еще долго будет раздаваться среди поклонников футбола по всему миру.

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