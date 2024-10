Дидье Дрогба назвал имя игрока, который заслуживал на то, чтобы выиграть Золотой мяч

Легендарный нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что среди игроков, которые никогда в истории не выигрывали "Золотой мяч", Тьерри Анри однозначно заслуживал завоевания этой награды.

Didier Drogba says Thierry Henry deserved to win the Ballon d'Or 'like 10 times' ???? pic.twitter.com/r2Mz1yvK2K