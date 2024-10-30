Дидье Дрогба назвал имя игрока, который заслуживал на то, чтобы выиграть Золотой мяч
Этот нападающий действительно был фантастическим
NBC Sports
Легендарный нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что среди игроков, которые никогда в истории не выигрывали "Золотой мяч", Тьерри Анри однозначно заслуживал завоевания этой награды.
"Тьерри Анри был фантастическим игроком в АПЛ, в Лиге чемпионов, но он также был невероятным, играя за национальную сборную Франции. Он был исключительным игроком, который забивал безумные голы и мог выигрывать важные матчи в одиночку".
"Мы говорим о Тьерри Анри. Я даже не знаю, стоит ли здесь что-то еще добавить", — сказал Дрогба
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Didier Drogba says Thierry Henry deserved to win the Ballon d'Or 'like 10 times' ???? pic.twitter.com/r2Mz1yvK2K— B/R Football (@brfootball) October 30, 2024
Напомним, что обладателем Золотого мяча-2024 стал Родри из "Манчестер Сити", который также представляет сборную Испании.
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