Дидье Дрогба назвал имя игрока, который заслуживал на то, чтобы выиграть Золотой мяч

Легендарный нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что среди игроков, которые никогда в истории не выигрывали "Золотой мяч", Тьерри Анри однозначно заслуживал завоевания этой награды.

"Тьерри Анри был фантастическим игроком в АПЛ, в Лиге чемпионов, но он также был невероятным, играя за национальную сборную Франции. Он был исключительным игроком, который забивал безумные голы и мог выигрывать важные матчи в одиночку".

"Мы говорим о Тьерри Анри. Я даже не знаю, стоит ли здесь что-то еще добавить", — сказал Дрогба