  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дидье Дрогба назвал имя игрока, который заслуживал на то, чтобы выиграть Золотой мяч

Общие новости

Этот нападающий действительно был фантастическим

Дидье Дрогба назвал имя игрока, который заслуживал на то, чтобы выиграть Золотой мяч

NBC Sports

Новина українською

Легендарный нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что среди игроков, которые никогда в истории не выигрывали "Золотой мяч", Тьерри Анри однозначно заслуживал завоевания этой награды.

"Тьерри Анри был фантастическим игроком в АПЛ, в Лиге чемпионов, но он также был невероятным, играя за национальную сборную Франции. Он был исключительным игроком, который забивал безумные голы и мог выигрывать важные матчи в одиночку".

"Мы говорим о Тьерри Анри. Я даже не знаю, стоит ли здесь что-то еще добавить", — сказал Дрогба

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеКогда награда попала не в те руки. Кому несправедливо вручили Золотой мяч

Напомним, что обладателем Золотого мяча-2024 стал Родри из "Манчестер Сити", который также представляет сборную Испании.

По теме
yellow-arrow
УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола в Европе
yellow-arrow
Величие и трагедия футбольного гения. Ко Дню рождения Диего Марадоны
yellow-arrow
Буряк: Винисиус был достоин получить Золотой мяч - попахивает скандалом
Дидье Дрогба Тьерри Анри Золотой мяч
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
B/R Football
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости