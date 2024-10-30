УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола в Европе
Европейский женский футбол никогда не был в лучшем положении (с)
Фото: uefa.com
УЕФА объявил о программе развития женского футбола, направленную на то, чтобы сделать его наиболее популярным командным видом спорта среди женщин в Европе.
В течение следующих шести лет УЕФА инвестирует 1 миллиард евро в развитие женского футбола. Средства на реализацию будут получены из доходов от соревнований и инвестиций УЕФА.
"Европейский женский футбол никогда не был в лучшем положении", - сказала Надин Кесслер, исполнительный директор УЕФА по вопросам женского футбола.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 18:36
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