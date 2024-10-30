УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола в Европе

УЕФА объявил о программе развития женского футбола, направленную на то, чтобы сделать его наиболее популярным командным видом спорта среди женщин в Европе.

В течение следующих шести лет УЕФА инвестирует 1 миллиард евро в развитие женского футбола. Средства на реализацию будут получены из доходов от соревнований и инвестиций УЕФА.