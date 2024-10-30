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УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола в Европе

Общие новости

Европейский женский футбол никогда не был в лучшем положении (с)

УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола в Европе

Фото: uefa.com

Новина українською

УЕФА объявил о программе развития женского футбола, направленную на то, чтобы сделать его наиболее популярным командным видом спорта среди женщин в Европе.

В течение следующих шести лет УЕФА инвестирует 1 миллиард евро в развитие женского футбола. Средства на реализацию будут получены из доходов от соревнований и инвестиций УЕФА.

"Европейский женский футбол никогда не был в лучшем положении", - сказала Надин Кесслер, исполнительный директор УЕФА по вопросам женского футбола.

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УЕФА
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 18:36
Пока в стрингах и топлес играть не начнут - на х..р он кому будет нужен
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0
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 18:36
Пока в стрингах и топлес играть не начнут - на х..р он кому будет нужен
Ответить
0
0

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