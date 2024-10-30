Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды за 26 млн долларов
Проект строительства дома уже готов
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды, США.
По данным The Miami Herald, стоимость покупки составляет 26 миллионов долларов. Участок площадью почти 4 тысячи квадратных метров, а также уже есть проект строительства дома, разработанные британской компанией Elicyon.
Добавим, что Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" в 2013 году из "ПСЖ" за 90 млн евро.
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Источник:The Miami Herald
Опубликовал: Екатерина Власова
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