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Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды за 26 млн долларов

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Проект строительства дома уже готов

Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды за 26 млн долларов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды, США.

По данным The Miami Herald, стоимость покупки составляет 26 миллионов долларов. Участок площадью почти 4 тысячи квадратных метров, а также уже есть проект строительства дома, разработанные британской компанией Elicyon.

Добавим, что Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" в 2013 году из "ПСЖ" за 90 млн евро.

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Источник:
The Miami Herald
Опубликовал: Екатерина Власова
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