Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды за 26 млн долларов

Левый вингер саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды, США.

По данным The Miami Herald, стоимость покупки составляет 26 миллионов долларов. Участок площадью почти 4 тысячи квадратных метров, а также уже есть проект строительства дома, разработанные британской компанией Elicyon.

Добавим, что Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" в 2013 году из "ПСЖ" за 90 млн евро.