Весной выйдет документальный фильм о живой легенде мюнхенской Баварии
Платформа Amazon Prime Video готовит к выходу 90-минутную ленту
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер станет героем нового документального фильма.
Платформа Amazon Prime Video готовит к выходу 90-минутную ленту, посвященную жизни и карьере немецкого футболиста. Премьера фильма запланирована на весну.
Съемочная группа сопровождала Мюллера с лета 2023 года, фиксируя важнейшие моменты его жизни как на футбольном поле, так и за его пределами. Зрители смогут заглянуть за кулисы повседневной жизни футболиста.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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