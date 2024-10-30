  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Весной выйдет документальный фильм о живой легенде мюнхенской Баварии

Общие новости

Платформа Amazon Prime Video готовит к выходу 90-минутную ленту

Весной выйдет документальный фильм о живой легенде мюнхенской Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер станет героем нового документального фильма.

Платформа Amazon Prime Video готовит к выходу 90-минутную ленту, посвященную жизни и карьере немецкого футболиста. Премьера фильма запланирована на весну.

Съемочная группа сопровождала Мюллера с лета 2023 года, фиксируя важнейшие моменты его жизни как на футбольном поле, так и за его пределами. Зрители смогут заглянуть за кулисы повседневной жизни футболиста.

Читайте такжеТренер Майнца - о Баварии: Играть против них не очень весело, потому что в прошлый раз мы проиграли 8:1
По теме
yellow-arrow
Неймар приобрел земельный участок на солнечном побережье Флориды за 26 млн долларов
yellow-arrow
Экс-форвард МЮ, который уже давно завершил карьеру, принял участие в тренировке своего первого клуба
yellow-arrow
УЕФА выделит миллиард евро на развитие женского футбола в Европе
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости