Футболист спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

В Тембизе, 30 октября, южноафриканский футболист Шон Могайла спровоцировал ДТП, в результате которого погибла девятилетняя девочка, а ее мать и 13-летняя соседка получили серьезные травмы. После аварии футболист скрылся с места происшествия.

Правоохранители, прибывшие на место событий, обнаружили в автомобиле футболиста подозрительный порошок, который, по предварительным данным, может быть кокаином.

Футболист скрылся с места преступления, но позже сдался полиции.