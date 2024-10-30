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Футболист спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

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Правоохранители обнаружили в автомобиле футболиста подозрительный порошок

Футболист спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

x/MDNnewss

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В Тембизе, 30 октября, южноафриканский футболист Шон Могайла спровоцировал ДТП, в результате которого погибла девятилетняя девочка, а ее мать и 13-летняя соседка получили серьезные травмы. После аварии футболист скрылся с места происшествия.

Правоохранители, прибывшие на место событий, обнаружили в автомобиле футболиста подозрительный порошок, который, по предварительным данным, может быть кокаином.

Футболист скрылся с места преступления, но позже сдался полиции.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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