Футболист спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места происшествия
Правоохранители обнаружили в автомобиле футболиста подозрительный порошок
x/MDNnewss
В Тембизе, 30 октября, южноафриканский футболист Шон Могайла спровоцировал ДТП, в результате которого погибла девятилетняя девочка, а ее мать и 13-летняя соседка получили серьезные травмы. После аварии футболист скрылся с места происшествия.
Правоохранители, прибывшие на место событий, обнаружили в автомобиле футболиста подозрительный порошок, который, по предварительным данным, может быть кокаином.
Футболист скрылся с места преступления, но позже сдался полиции.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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