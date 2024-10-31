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Клопп о грубом фоле Рамоса на Салахе в финале ЛЧ: Мы все знаем, что он сделал это с большим удовольствием

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Такой матч в Киеве никогда не забудешь

Клопп о грубом фоле Рамоса на Салахе в финале ЛЧ: Мы все знаем, что он сделал это с большим удовольствием

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Юрген Клопп, будучи гостем подкаста Einfach mal Lupen братьев Тони и Феликса Кроосов на этой неделе, вспомнил свои последние несколько сезонов и самые яркие моменты, такие как финал Лиги чемпионов 2018 года, в котором "Ливерпуль" проиграл "Реалу" (3:1). Матч, который отметился неуклюжестью Лориса Кариуса, а также заменой Мохамеда Салаха из-за травмы уже на 30-й минуте игры после грубого фола со стороны Рамоса.

"Является ли Рамос хорошим парнем? Он не мой любимый игрок. Действие [фол против Салаха] было жестоким. Конечно, он не мог знать, что повредит плечо, но мы все знаем, что он сделал это с большим удовольствием. Я никогда не мог понять этот менталитет, и у меня никогда не было таких игроков. А когда были, я сделал так, чтобы они ушли [из команды]", - цитирует слова Клоппа Foot Mercato.

Напомним, что "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году, переиграв в финале "Тоттенхэм" со счетом 0:2.

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Серхио Рамос Юрген Клопп Мохамед Салах
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 12:02
Ну так Серхіо пе...с його знає чому РЕАЛьно хамовитий гравець. Утім маючи "за спиною" одну з найважливіших осіб у футболі Рамоса судді часто "пробачали" за таки брудні фоли Але він все-одно був лідером серед "власників червоних карток"!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 12:02
Ну так Серхіо пе...с його знає чому РЕАЛьно хамовитий гравець. Утім маючи "за спиною" одну з найважливіших осіб у футболі Рамоса судді часто "пробачали" за таки брудні фоли Але він все-одно був лідером серед "власників червоних карток"!
Ответить
0
1

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