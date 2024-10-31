Клопп о грубом фоле Рамоса на Салахе в финале ЛЧ: Мы все знаем, что он сделал это с большим удовольствием

Юрген Клопп, будучи гостем подкаста Einfach mal Lupen братьев Тони и Феликса Кроосов на этой неделе, вспомнил свои последние несколько сезонов и самые яркие моменты, такие как финал Лиги чемпионов 2018 года, в котором "Ливерпуль" проиграл "Реалу" (3:1). Матч, который отметился неуклюжестью Лориса Кариуса, а также заменой Мохамеда Салаха из-за травмы уже на 30-й минуте игры после грубого фола со стороны Рамоса.

"Является ли Рамос хорошим парнем? Он не мой любимый игрок. Действие [фол против Салаха] было жестоким. Конечно, он не мог знать, что повредит плечо, но мы все знаем, что он сделал это с большим удовольствием. Я никогда не мог понять этот менталитет, и у меня никогда не было таких игроков. А когда были, я сделал так, чтобы они ушли [из команды]", - цитирует слова Клоппа Foot Mercato.

Напомним, что "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году, переиграв в финале "Тоттенхэм" со счетом 0:2.