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Легенда Ливерпуля находится под угрозой увольнения после вылета из Кубка Саудовской Аравии

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Команда демонстрирует неудачные результаты под его руководством

Легенда Ливерпуля находится под угрозой увольнения после вылета из Кубка Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард находится под угрозой увольнения после вылета из Кубка Саудовской Аравии.

Болельщики саудовского клуба "Аль-Иттифак" требуют увольнения Стивена Джеррарда после того, как их команда вылетела из Саудовского кубка чемпионов на стадии 1/8 финала от клуба из второго дивизиона "Аль-Джабален" со счетом 3:1.

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Контракт Стивена Джеррарда обходится "Аль-Иттифаку" в почти 18 миллионов евро в год. В прошлом сезоне команда Джеррарда заняла шестое место в Профессиональной лиге Саудовской Аравии. Но начало нового сезона выдалось неудачным: "Аль-Иттифак" вылетел из кубка и находится на 10 месте в чемпионате страны с 11 очками после 8 сыгранных туров.

Читайте такжеОфициально: Аль-Иттифак продлил контракт с Джеррардом

Напомним, что 44-летний Стивен Джеррард возглавил "Аль-Иттифак" летом 2023 года. С тех пор саудовский клуб под его руководством провел 46 игр, в которых одержал лишь 17 побед, потерпел 15 поражений и еще 14 матчей закончились ничьей.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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