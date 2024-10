На одном из матчей Кубка лиги продавали необычное пиво

Во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги между "Престоном" и "Арсеналом" (0:3) на стадионе «Дипдейл» продавали специальное лагерное пиво, отметив уникальное достижение обоих клубов.

Название одного из напитков, продававшегося на местном стадионе, изменили на "Invincibles" (непобедимые), добавив эмблему "канониров", поскольку только "Арсенал" в сезоне 2003/04 и "Престон" в сезоне 1888/89 добывали титул чемпионов Англии, пройдя весь сезон без поражений.

Deepdale Stadium served a special "Invincibles" lager during Preston vs. Arsenal, celebrating the only two clubs to go an entire English top-flight season unbeaten ????????



