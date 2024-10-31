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На одном из матчей Кубка лиги продавали необычное пиво

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На одном из матчей Кубка лиги продавали необычное пиво

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги между "Престоном" и "Арсеналом" (0:3) на стадионе «Дипдейл» продавали специальное лагерное пиво, отметив уникальное достижение обоих клубов.

Название одного из напитков, продававшегося на местном стадионе, изменили на "Invincibles" (непобедимые), добавив эмблему "канониров", поскольку только "Арсенал" в сезоне 2003/04 и "Престон" в сезоне 1888/89 добывали титул чемпионов Англии, пройдя весь сезон без поражений.

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Отметим, что "Престон" прошел дистанцию из 27 матчей в чемпионате и Кубке Англии в сезон 1888/89 без поражений, а лондонский "Арсенал" под руководством Арсена Венгера не проиграл ни одного из 38 матчей, завоевав титул чемпионов Англии в сезоне 2003/04. Обе команды в истории английского футбола считаются "Непобедимыми" ("Invincibles").

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Источник:
ESPN UK
Опубликовал: Андрей Журба
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