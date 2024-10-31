На одном из матчей Кубка лиги продавали необычное пиво
Отличный маркетинговый ход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги между "Престоном" и "Арсеналом" (0:3) на стадионе «Дипдейл» продавали специальное лагерное пиво, отметив уникальное достижение обоих клубов.
Название одного из напитков, продававшегося на местном стадионе, изменили на "Invincibles" (непобедимые), добавив эмблему "канониров", поскольку только "Арсенал" в сезоне 2003/04 и "Престон" в сезоне 1888/89 добывали титул чемпионов Англии, пройдя весь сезон без поражений.
Deepdale Stadium served a special "Invincibles" lager during Preston vs. Arsenal, celebrating the only two clubs to go an entire English top-flight season unbeaten ????????— ESPN UK (@ESPNUK) October 31, 2024
(???? @N5N7Badges) pic.twitter.com/9siXED5UIe
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Отметим, что "Престон" прошел дистанцию из 27 матчей в чемпионате и Кубке Англии в сезон 1888/89 без поражений, а лондонский "Арсенал" под руководством Арсена Венгера не проиграл ни одного из 38 матчей, завоевав титул чемпионов Англии в сезоне 2003/04. Обе команды в истории английского футбола считаются "Непобедимыми" ("Invincibles").
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