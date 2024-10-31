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Звездный нападающий Манчестер Сити поразил своим образом в соцсетях в день Хэллоуина

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Форвард выложил атмосферное фото в образе викинга

Звездный нападающий Манчестер Сити поразил своим образом в соцсетях в день Хэллоуина

Getty Images

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Звездный нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поразил своим образом воинственного викинга в соцсетях в день, когда отмечается Хэллоуин.

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Норвежский форвард довольно креативно и остроумно поздравил своих фанов с праздником Хэллоуина, стилизовав название праздника под свою фамилию.

Также отметим, что в последнем матче "Манчестер Сити" в Кубке лиги против "Тоттенхэма" (2:1) Холанд не появился на поле. Всего на его счету 14 голов в 12 матчах на клубном уровне в этом сезоне.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Опубликовал: Андрей Журба
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