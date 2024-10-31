Звездный нападающий Манчестер Сити поразил своим образом в соцсетях в день Хэллоуина

Звездный нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поразил своим образом воинственного викинга в соцсетях в день, когда отмечается Хэллоуин.

Читайте также Звездный одноклубник Родри пропустил церемонию вручения Золотого мяча из-за футбольного матча

Норвежский форвард довольно креативно и остроумно поздравил своих фанов с праздником Хэллоуина, стилизовав название праздника под свою фамилию.

It's that time of the year again… Happy Haalandween! ???????? pic.twitter.com/2sdKA1hgOS — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 31, 2024

Также отметим, что в последнем матче "Манчестер Сити" в Кубке лиги против "Тоттенхэма" (2:1) Холанд не появился на поле. Всего на его счету 14 голов в 12 матчах на клубном уровне в этом сезоне.