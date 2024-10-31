Профсоюз игроков подписал меморандум с УЕФА

УЕФА и Европейский профсоюз футболистов FIFPRO подписали меморандум.

Начиная с мая 2025 года, представители FIFPRO войдут в исполнительный комитет УЕФА. УЕФА обязался привлекать представителей FIFPRO к обсуждению любых вопросов, влияющих на условия труда футболистов, таких как изменения в календаре матчей, условия игры.

А в ноябре 2024 года будет создан Консультативный форум профессиональных игроков, который позволит футболистам высказывать свои мнения и коллективно решать актуальные проблемы.