  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Профсоюз игроков подписал меморандум с УЕФА

Общие новости

Будет создан Консультативный форум профессиональных игроков

Профсоюз игроков подписал меморандум с УЕФА

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

УЕФА и Европейский профсоюз футболистов FIFPRO подписали меморандум.

Начиная с мая 2025 года, представители FIFPRO войдут в исполнительный комитет УЕФА. УЕФА обязался привлекать представителей FIFPRO к обсуждению любых вопросов, влияющих на условия труда футболистов, таких как изменения в календаре матчей, условия игры.

А в ноябре 2024 года будет создан Консультативный форум профессиональных игроков, который позволит футболистам высказывать свои мнения и коллективно решать актуальные проблемы.

Читайте такжеТриллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
По теме
yellow-arrow
Звездный нападающий Манчестер Сити поразил своим образом в соцсетях в день Хэллоуина
yellow-arrow
На одном из матчей Кубка лиги продавали необычное пиво
yellow-arrow
Легенда Ливерпуля находится под угрозой увольнения после вылета из Кубка Саудовской Аравии
УЕФА FIFPro
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
web wire
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости