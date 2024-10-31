Одноклубник Месси разочарован, что аргентинец не попал в список претендентов на Золотой мяч

Жорди Альба, левый защитник "Интер Майами" разочарован, что его товарищ по команде Лионель Месси впервые с 2003 года не попал в список претендентов на "Золотой мяч".

"Есть игроки, которые соглашаются с результатами голосования, другие - нет. Для меня Лео всегда должен быть в списке номинантов. Возможно, ему не придали должного значения из-за перехода в МЛС. Без сомнения, он - лучший в мире. В сборной Аргентины он продолжает оставаться на самом высоком уровне", - сказал игрок.

Добавим, что Месси в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.