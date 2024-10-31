Андрей Лунин вместе со своей женой удивили своим семейным образом на Хэллоуин
Семья Луниных поделилась фотографиями в соцсетях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин и его супруга Анастасия удивили своим семейным образом на Хэллоуин, который отмечают сегодня, 31-го октября.
Семья Луниных поделилась фотографиями в соцсетях, показав, какой креативный вид они с женой выбрали на праздник Хэллоуина. В таком стиле их почти невозможно узнать.
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Также напомним, что недавно украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин занял третье место по итогам голосования на приз лучшему вратарю по версии France Football.
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oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 19:35
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