Андрей Лунин вместе со своей женой удивили своим семейным образом на Хэллоуин

Голкипер мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин и его супруга Анастасия удивили своим семейным образом на Хэллоуин, который отмечают сегодня, 31-го октября.

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Семья Луниных поделилась фотографиями в соцсетях, показав, какой креативный вид они с женой выбрали на праздник Хэллоуина. В таком стиле их почти невозможно узнать.

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Также напомним, что недавно украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин занял третье место по итогам голосования на приз лучшему вратарю по версии France Football.