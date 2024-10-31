  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Андрей Лунин вместе со своей женой удивили своим семейным образом на Хэллоуин

Общие новости
Обновлено

Семья Луниных поделилась фотографиями в соцсетях

Андрей Лунин вместе со своей женой удивили своим семейным образом на Хэллоуин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин и его супруга Анастасия удивили своим семейным образом на Хэллоуин, который отмечают сегодня, 31-го октября.

Читайте такжеЗвездный нападающий Манчестер Сити поразил своим образом в соцсетях в день Хэллоуина

Семья Луниных поделилась фотографиями в соцсетях, показав, какой креативный вид они с женой выбрали на праздник Хэллоуина. В таком стиле их почти невозможно узнать.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также напомним, что недавно украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин занял третье место по итогам голосования на приз лучшему вратарю по версии France Football.

По теме
yellow-arrow
Одноклубник Месси разочарован, что аргентинец не попал в список претендентов на Золотой мяч
yellow-arrow
Профсоюз игроков подписал меморандум с УЕФА
yellow-arrow
Звездный нападающий Манчестер Сити поразил своим образом в соцсетях в день Хэллоуина
Андрей Лунин Анастасия Лунина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 19:35
Плять, вроде взрослые люди. Поколение z…
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 19:35
Плять, вроде взрослые люди. Поколение z…
Ответить
0
1
trafalgar (Запорожье)
31.10.2024 в 20:32
это просто ты занудный 45 летний скуф
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости