Хуммельс - о Золотом мяче Родри: Кто-то из Реала заслужил это, но есть и другие фантастические игроки

Немецкий защитник "Ромы" Матс Гуммельс прокомментировал победу Родри в номинации на "Золотой мяч-2024".

"Несомненно, кто-то из "Реала" заслужил это, но есть и другие фантастические игроки, которые очень хороши. Не делать им чести - это плохо. Были команды, которые находились в худшем положении в международном футболе, позвольте сказать это так", - сказал игрок.