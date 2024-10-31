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Хуммельс - о Золотом мяче Родри: Кто-то из Реала заслужил это, но есть и другие фантастические игроки

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Футболист прокомментировал результаты голосования

Хуммельс - о Золотом мяче Родри: Кто-то из Реала заслужил это, но есть и другие фантастические игроки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий защитник "Ромы" Матс Гуммельс прокомментировал победу Родри в номинации на "Золотой мяч-2024".

"Несомненно, кто-то из "Реала" заслужил это, но есть и другие фантастические игроки, которые очень хороши. Не делать им чести - это плохо. Были команды, которые находились в худшем положении в международном футболе, позвольте сказать это так", - сказал игрок.

Напомним, что конкурентами Родри на награду были игроки мадридского "Реала": Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Дани Карвахаль.

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Матс Хуммельс Золотой мяч Родри
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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