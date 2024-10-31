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Сборная Брунея отправит на матч с Россией непрофессиональных игроков

Общие новости
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Бруней отправит на Россию второй состав

Сборная Брунея отправит на матч с Россией непрофессиональных игроков

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольная сборная Брунея решила не отправлять основную команду на товарищеский поединок с Россией, который состоится 15 ноября, а заменить их решили непрофессиональными игроками.

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"Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16.30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС", — рассказали представители Футбольной ассоциации Брунея.

Напомним, с 2022 года российские команды и сборная остаются вне международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА и играют только товарищеские матчи.

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Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.10.2024 в 22:08
Це вже "вялічіє", чи ще поки що "гойда"? Хто вже тільки ноги не витирав об цю п.і.д.а.р.а.ш.к.у, тепер ще від Брунею прилетіло. Наступна гра - зі збірною інвалідів ДЦП Талібана.
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Комментарии 2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.10.2024 в 22:08
Це вже "вялічіє", чи ще поки що "гойда"? Хто вже тільки ноги не витирав об цю п.і.д.а.р.а.ш.к.у, тепер ще від Брунею прилетіло. Наступна гра - зі збірною інвалідів ДЦП Талібана.
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 21:51
Так ці непрофесійні брунейці можуть ще вдути дегенеративних !
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