Сборная Брунея отправит на матч с Россией непрофессиональных игроков
Бруней отправит на Россию второй состав
фото из свободных источников
Футбольная сборная Брунея решила не отправлять основную команду на товарищеский поединок с Россией, который состоится 15 ноября, а заменить их решили непрофессиональными игроками.
"Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.
Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16.30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС", — рассказали представители Футбольной ассоциации Брунея.
Напомним, с 2022 года российские команды и сборная остаются вне международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА и играют только товарищеские матчи.
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