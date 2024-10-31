"Вы на трибунах, мы на поле". Роналду призвал фанатов поддержать Аль-Наср в матче Про-лиги Саудовской Аравии
Футболист опубликовал новое сообщение в Х
Х: Fabrizio Romano
Криштиану Роналду из "Аль-Насра" призвал фанатов поддержать команду в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".
"Вы на трибунах, мы на поле. Вместе как одно целое. До встречи завтра на игре", - написал футболист в Х.
You in the stands, us on the pitch. Together as one! See you at the game tomorrow ???? pic.twitter.com/bfPPhBOECb— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 31, 2024
Напомним, что матч "Аль-Наср" - "Аль-Хилял" начнется 1 ноября в 20:00 по киевскому времени.
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Источник:Cristiano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.10.2024 в 22:07
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