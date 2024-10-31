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"Вы на трибунах, мы на поле". Роналду призвал фанатов поддержать Аль-Наср в матче Про-лиги Саудовской Аравии

Общие новости

Футболист опубликовал новое сообщение в Х

"Вы на трибунах, мы на поле". Роналду призвал фанатов поддержать Аль-Наср в матче Про-лиги Саудовской Аравии

Х: Fabrizio Romano

Новина українською

Криштиану Роналду из "Аль-Насра" призвал фанатов поддержать команду в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".

"Вы на трибунах, мы на поле. Вместе как одно целое. До встречи завтра на игре", - написал футболист в Х.

Напомним, что матч "Аль-Наср" - "Аль-Хилял" начнется 1 ноября в 20:00 по киевскому времени.

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1 голосов
Источник:
Cristiano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.10.2024 в 22:07
Я ж, говорю... Португальский неудачник!
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.10.2024 в 22:07
Я ж, говорю... Португальский неудачник!
Ответить
0
0

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